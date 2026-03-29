MAURICIO CASTAÑEDA: EL PREPARADOR DE IMPUESTOS QUE ENGAÑÓ A SU PROPIA COMUNIDAD EN WISCONSIN

Más de 340 declaraciones falsas, miles de dólares desviados y decenas de familias latinas en riesgo: la caída de Mauricio Castañeda destapa un escándalo que sacude a Whitewater y alerta a toda la comunidad inmigrante.

Whitewater, Wisconsin — Lo que parecía ser un servicio confiable para cientos de trabajadores inmigrantes terminó convirtiéndose en una de las traiciones más impactantes en la comunidad latina del estado. Mauricio Castañeda, de 51 años, un conocido preparador de impuestos que operaba bajo el nombre de El Nevado Taxes, ha sido sentenciado a prisión tras descubrirse un esquema fraudulento que dejó a decenas de familias expuestas y al estado con pérdidas económicas significativas.

Mauricio Castañeda. Foto: Policía de Whitewater

Durante años, clientes depositaron en él algo más valioso que su dinero: su confianza, su información personal y su tranquilidad. Pero detrás de la fachada de profesionalismo, las autoridades revelaron una operación meticulosamente diseñada para engañar al sistema.

Según documentos judiciales, Castañeda fue condenado por cinco cargos de fraude, mientras que otros seis delitos graves fueron desestimados como parte de un acuerdo con la fiscalía. Su sentencia: dos años de prisión, seguidos de dos años y medio de supervisión extendida. Además, se le ha prohibido preparar o presentar declaraciones de impuestos para cualquier persona que no sea él mismo.

Pero eso es solo la superficie de una historia mucho más oscura.

Las investigaciones del Departamento de Ingresos de Wisconsin revelaron que entre febrero de 2021 y febrero de 2022, Castañeda presentó al menos 340 declaraciones fraudulentas. Utilizaba la información legítima de sus clientes —especialmente formularios W-2— para luego crear declaraciones falsas con diferentes números de identificación, agregando cónyuges ficticios y reclamando créditos inexistentes para inflar los reembolsos.

El plan era tan audaz como indignante: los cheques de reembolso eran enviados directamente a él, quien luego los depositaba en su propia cuenta bancaria.

Aunque las autoridades lograron detener 307 de estas devoluciones fraudulentas —evitando una pérdida de más de $298,000 dólares—, al menos 33 sí se concretaron, generando un daño económico de $33,356 al estado.

Preparadoes de Impuestos

Pero el verdadero costo no se mide solo en dinero.

Se mide en miedo. En incertidumbre. En el golpe devastador a una comunidad que, muchas veces, navega un sistema complejo sin las herramientas necesarias.

“Debido a que no entendemos las leyes de este país, nosotros confiamos plenamente en los preparadores, quienes dicen tener mucha experiencia. Yo quiero hacer las cosas bien, ya que más tarde quiero aplicar para mi residencia permanente”, dijo Felipe Rosales, trabajador guatemalteco en una granja lechera cerca de Whitewater.

Su voz no está sola.

“Muchos de mis compañeros ya han caído mal, ya que a veces tratan con otros preparadores que les prometen recibir más reembolsos. Realmente las leyes son diferentes en Guatemala; allá nunca había hecho mis impuestos, ya que las chambas siempre me las pagaban en efectivo”, agregó Rosales, reflejando la realidad de miles.

Pero hay algo aún más delicado.

“El otro problema que yo veo,” continúa Felipe, “es que varios de sus conocidos tienen identidades no verdaderas, y eso mismo ya crea un gran problema para ellos. La mera neta es que no quieren ser agarrados. Están aquí para enviar dinero a sus familias en Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela.”

Esta historia no es solo sobre un crimen financiero. Es sobre vulnerabilidad. Sobre cómo el desconocimiento puede convertirse en una puerta abierta para el abuso.

Las autoridades han sido claras: este tipo de fraude no solo afecta al gobierno, sino que pone en peligro directo a los contribuyentes involucrados, quienes podrían enfrentar auditorías, multas o incluso consecuencias migratorias.

Por eso, el Departamento de Ingresos de Wisconsin ha emitido una serie de recomendaciones urgentes:

Evite preparadores que cobran en base al tamaño del reembolso.

Desconfíe de quienes prometen devoluciones “más grandes que nadie”.

Nunca permita que su reembolso sea depositado en la cuenta del preparador.

Verifique que el preparador tenga un número válido de identificación profesional (PTIN).

Asegúrese de que firme su declaración.

Y, sobre todo, infórmese.

Hoy, la caída de Mauricio Castañeda debe servir como advertencia… pero también como despertar.

Porque detrás de cada número hay una historia. Detrás de cada formulario, una familia. Y detrás de cada engaño, consecuencias que pueden cambiar vidas.

LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN

Si usted sospecha de fraude fiscal, si cree que ha sido víctima de un preparador deshonesto, o si conoce prácticas irregulares, NO GUARDE SILENCIO. Su denuncia puede evitar que más familias sean afectadas.

Reporte el fraude directamente al Departamento de Ingresos de Wisconsin a través de su portal oficial.

Proteger a la comunidad es responsabilidad de todos. Hoy más que nunca, la verdad necesita ser contada… y la justicia, defendida.