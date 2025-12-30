Red interestatal de robos: tres chilenos enfrentan graves cargos en Wisconsin

La Comunidad News Online



Leandro F. Pino Uribe, Enjerbet A. Rojas Silva, y Luciano A. Silva Cifuentes

Madison, Wisconsin. — Tres ciudadanos chilenos fueron formalmente acusados por la Fiscalía del Condado de Waukesha por su presunta participación en robos a viviendas, en un caso que podría estar vinculado a delitos similares cometidos en varios estados del país.

El 12 de diciembre, las autoridades presentaron cargos contra Leandro F. Pino Uribe, de 20 años; Enjerbet A. Rojas Silva, de 19; y Luciano A. Silva Cifuentes, de 23, todos originarios de Chile y residentes en Kissimmee, Florida. Cada uno enfrenta dos cargos graves por robo en vivienda, incluido el delito de participación criminal, así como un cargo grave por posesión de herramientas de robo, también bajo la figura de participación en un delito.

De ser declarados culpables, cada acusado podría enfrentar hasta 12.5 años de prisión y multas de hasta 25,000 dólares por el robo en vivienda, además de hasta 3.5 años adicionales de cárcel y multas de hasta 10,000 dólares por la posesión de herramientas de robo.

Las autoridades creen que los tres sospechosos podrían estar involucrados en una serie de robos cometidos en Wisconsin, Minnesota, Illinois y Florida, aunque hasta el momento no se ha confirmado si esos estados presentarán cargos adicionales.

La fianza fue fijada en 250,000 dólares en efectivo para cada acusado. No obstante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió órdenes de detención migratoria, lo que impide su liberación. La Oficina del Sheriff del Condado de Waukesha mantiene un acuerdo 287(g) con ICE, y las autoridades indicaron que los sospechosos se encontraban en el país sin estatus migratorio autorizado.

De acuerdo con las denuncias penales, los acusados estarían vinculados a un robo con allanamiento de morada ocurrido en octubre en la ciudad de Delafield, donde se sustrajeron más de 100 piezas de joyería. Investigadores recuperaron imágenes de cámaras de seguridad cercanas que muestran a los sospechosos desplazándose por una zona boscosa en las inmediaciones del lugar del delito.

La audiencia preliminar de los acusados fue programada para el 7 de enero de 2026.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades evalúan posibles cargos adicionales en otros estados.