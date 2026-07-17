Soñar despierta: La receta de pasión de la chef Cynthia Garcia

Mucho antes de dirigir una animada cocina en King Street en Madison, Wisconsin, la transformación de Cynthia Garcia comenzó en casa con una simple galleta rellena de dulce de leche.

Garcia sirve lomo saltado y tallarines verdes en su restaurante del centro de la ciudad, utilizando las habilidades que aprendió en el Programa Culinario de Madison College. Foto: Madison College

Como madre soltera que estudiaba enfermería buscando estabilidad, horneaba alfajores para obtener ingresos extra. Sin embargo, cada bandeja revelaba una verdad más profunda: su verdadera vocación era el arte culinario, no la medicina. Cinco años después de dar un salto de fe al inscribirse en el programa de Artes Culinarias de Madison College, Garcia transformó su pasión de toda la vida en Mishqui, un aclamado restaurante local que trae sabores peruanos auténticos —desde un rico lomo saltado hasta tamales verdes tradicionales— al corazón de la ciudad.

“Si cocinar es tu pasión, puedes quedarte para siempre.” — Chef Cynthia Garcia

El viaje de Garcia demuestra que el verdadero éxito exige cambiar las expectativas seguras por una determinación incansable. Pero, ¿cómo logró exactamente una estudiante de enfermería, con solo una bandeja de galletas, construir un restaurante próspero mientras criaba a su hijo y superaba los desafíos de la industria?

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