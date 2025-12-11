Uniendo Fuerzas para traer Servicios Legales de Inmigración a las Zonas Rurales de WI 

La Comunidad News Online – Madison, WI

Por los últimos dos años, el Centro Católico Multicultural (CMC) y el SouthWest Community Action Program (SWCAP) se han unido para traer servicios legales de inmigración a las zonas rurales en 10 condados del centro y sur de Wisconsin.

“[En mi trabajo con la comunidad inmigrante], fue muy obvio que personas que necesitaban orientación legal en las áreas rurales tenían dificultad para acceder a esta,” dijo Mónica Sella, Trabajadora de Salud Comunitaria de SWCAP.

Por años, el personal del Programa de Servicios Legales de Inmigración (PSLI) del CMC ha soñado con expandir sus servicios más allá del Condado de Dane. En el 2022, este sueño comenzó a hacerse realidad gracias a fondos de WisTAF (agencia que administra fondos para ayuda legal civil, establecida por la Corte Suprema de Wisconsin) y el Colegio de Abogados de Wisconsin. Actualmente, el PSLI tiene un sistema establecido para brindar servicio a las zonas rurales, ofreciendo clínicas legales de inmigración rurales cada tres meses, alternando entre Monroe en el Condado Green y Dodgeville en el Condado Iowa.

“Estamos allá para proveer consejos legales confiables, aunque signifique que bajo nuestro sistema actual, no sean elegibles para ningún beneficio,” dijo Colleen Sheehy, Representante Acreditada del CMC. “Al fin y al cabo, queremos que las personas estén bien informadas acerca de sus opciones, con objeto de tomar decisiones empoderadas acerca de su futuro y el de su familia.”

En las zonas rurales del estado, los inmigrantes enfrentan desafíos únicos en comparación con quienes viven en áreas urbanas: la falta de transporte público, oportunidades de trabajo limitadas y a menudo muy pesados, así como el aislamiento tanto de servicios como de comunidad de otros inmigrantes. Además, Colleen explicó, “Hemos encontrado que los residentes de condados alejados de centros urbanos están en mayor riesgo de ser estafados.” Añadió, “Eso es un motor que nos impulsa a seguir ofreciendo estas clínicas legales.”

Una presentación legal en Monroe, WI en 2024, del equipo de Programa de Servicios Legales de Inmigración del CMC.

A través de estas clínicas, el personal del CMC y el SWCAP, han visto múltiples casos de personas que buscan servicios de “notarios” (quiénes en EEUU no poseen ningún poder legal ni regulación del gobierno) o de abogados poco éticos, quienes prometen grandes resultados cuando en realidad, la persona no es elegible para ningún proceso migratorio. Como resultado, gastan hasta miles de dólares sólo para entregar una solicitud inválida y no recibir ningún beneficio.

“Cuando nuestros clientes necesitan ayuda, saber que hay abogados confiables y capaces con quienes podemos referirlos y en dónde lo que cobran no es una locura, es una gran ventaja,” dijo Mónica de SWCAP. “Estamos tan agradecidos por la relación que tenemos con Carmel [abogada y gerente del PSLI], Jimmy [abogado del CMC], Colleen, y el resto del personal del CMC.”

Mónica y su equipo son la primera línea de defensa a las comunidades que sirven SWCAP, los condados de Grant, Iowa, Lafayette, Green, y Richland. Su trabajo principal es conectar a la gente a servicios médicos, pero actualmente trabajan con la comunidad Latina para conectarlos a cualquier tipo de apoyo que necesiten – trabajos, documentos para varias funciones, pagar facturas médicas, buscar vivienda, y más. Mónica y su equipo informan sobre las clínicas legales y programan clientes para cada cita disponible, logrando que el equipo CMC pueda atender hasta 25 clientes o familiares con consultas iniciales en una sola noche. Este año, el Centro de la Ley de Inmigración Comunitaria (CILC) se sumó a este esfuerzo con el objetivo de atender aún más personas, proporcionando uno o dos abogados voluntarios en cada clínica, las cuales tienen lugar en iglesias locales de cada pueblo. Hasta ahora, la mayoría de los participantes atendidos son originarios de México, Nicaragua u Honduras.

Parte del equipo legal del CMC: Jimmy Morrisey, abogado ; Colleen Sheehy, Representante Acreditada ; Gwendolyn Loop, abogada.

Como resultado de estas clínicas colaborativas, varios clientes han logrado conseguir autorización de trabajo, lo que les permite mantenerse a ellos mismos y a sus familias. Además, en otra de las clínicas, el PSLI logró abrir un caso de U-Visa para un cliente, visa destinada para víctimas de ciertos crímenes. Sin embargo, Colleen dijo: “Uno de nuestros mayores éxitos ha sido eliminar negocios de notarios y abogados inescrupulosos y lograr que la gente comprenda que puede consultar con nosotros o con otro abogado confiable sus dudas de inmigración, para no malgastar su dinero si actualmente no son elegibles para ningún proceso legal.”

Para SWCAP, servir a los inmigrantes en zonas rurales no sólo es una misión, sino su pasión. “Nuestras zonas rurales se benefician tremendamente de la vibrante comunidad de inmigrantes que tenemos acá: cultural, económica y socialmente”, expresó Mónica. “Acá muchas personas mantienen nuestras granjas, manejan nuestras fábricas de queso, se aseguran de que la construcción no se detenga, y también son dueños de negocios pequeños. Lo que hacemos, ayudarles con orientación legal y servicios de inmigración, es solo una gota en el balde comparado con todo lo que ellos hacen por nuestras comunidades.”

El CMC cuenta con el personal legal necesario para atender eficazmente a la gente y el SWCAP conoce las comunidades rurales y tiene la confianza de la población inmigrante en estas. Juntos, junto con el CILC y las iglesias que abren su espacio a la comunidad, son muy eficaces llevando estos servicios vitales a comunidades carentes de servicios y vulnerables ante quienes intentan aprovecharse de ellas.

Este equipo está emocionado por seguir ofreciendo clínicas legales en zonas rurales del sur y centro de Wisconsin en 2026.

Para aprender más del Programa de Servicios Legales de Inmigracióndel CMC, visite su página web. También por internet puede conocer los servicios de SWCAP.