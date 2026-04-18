Puertas abiertas al diálogo: Policía de Madison invita a reunión comunitaria en el Distrito Sur

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Gracía Rodríguez, Oficial de Policía de Madison y miembro de Amigos en Azul

Madison, Wisconsin.— El Distrito Sur del Departamento de Policía de Madison convoca a la comunidad a participar en una reunión abierta al público que se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril, de 6:30 p. m. a 8:00 p. m., en el centro comunitario The Hub, cuarto piso, ubicado en 2353 S. Park Street.

El encuentro contará con la presencia del jefe de policía de Madison, Patterson, y tiene como objetivo fortalecer la comunicación directa entre las autoridades y los residentes. Durante la jornada, los asistentes podrán expresar inquietudes, dialogar sobre temas de seguridad, conocer iniciativas de colaboración comunitaria y participar en las actividades de extensión que impulsa el Distrito Sur.

La Detective Gracia Rodríguez, de la Unidad de Víctimas Especiales, quien promueve esta iniciativa, también estará presente en el evento. Además, se dispondrá de servicio de interpretación del inglés al español, con el fin de garantizar la participación inclusiva de la comunidad latina. Se ofrecerán refrigerios a los asistentes.

El Distrito Sur brinda servicio a una extensa área que incluye vecindarios como Bridge/Lake Point, Arbor Hills, la avenida Moorland, así como los corredores de South Park Street y Fish Hatchery Road. Cabe destacar que la ciudad de Madison cuenta con seis distritos policiales, los cuales estarán organizando encuentros similares en las próximas semanas.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 608-266-5935.