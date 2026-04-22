Indocumentados sostienen el Seguro Social con miles de millones, pero sin derecho a beneficios

La Comunidad News Online

Foto de archivo

Madison, Wisconsin. — Un reciente análisis difundido por la organización Hispanic News Network U.S.A. revela una realidad poco discutida en el debate público estadounidense: millones de inmigrantes indocumentados contribuyen cada año con miles de millones de dólares a los principales programas de seguridad social, pese a que no pueden acceder a sus beneficios.

Según el estudio, publicado el 18 de abril de 2026, cada inmigrante indocumentado aporta en promedio 8,889 dólares anuales en impuestos vinculados al sistema. En conjunto, estas contribuciones alcanzan cifras significativas: 25.7 mil millones de dólares al Seguro Social, 6.4 mil millones a Medicare y 1.8 mil millones al seguro de desempleo.

A pesar de este aporte económico sustancial, la legislación vigente les prohíbe recibir beneficios de estos programas, lo que ha generado un creciente debate sobre la equidad del sistema.

En este contexto, surgen interrogantes clave: ¿es justo que quienes contribuyen de manera constante no puedan acceder a los beneficios que ayudan a financiar? ¿Deberían considerarse cambios en las políticas fiscales o en el acceso a programas sociales?

El tema cobra mayor relevancia ante propuestas políticas impulsadas por sectores alineados con el expresidente Donald Trump, que buscan restringir aún más el acceso de los inmigrantes indocumentados a servicios sociales financiados con fondos públicos.

Mientras el debate continúa, los datos evidencian una paradoja estructural: una población que aporta de manera significativa al sostenimiento de programas clave, pero que permanece excluida de sus beneficios.