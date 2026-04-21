¡Semillero de campeones! Cafeteros arrasa y enciende la lucha por el título en el torneo juvenil de primavera 2026

La Comunidad News Online

Equipo “Cafetero” de colombia

Madison, Wisconsin. — La Liga Latina de Latinos y Latinas continúa consolidando su calendario deportivo de primavera 2026, tras la finalización del torneo de invierno 2025-2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo del fútbol en la comunidad, especialmente entre niños y jóvenes latinos que encuentran en este espacio una plataforma para crecer y demostrar su talento.

Como parte de esta iniciativa, se disputa actualmente un competitivo torneo juvenil de primavera con la participación de 16 equipos, entre ellos Cafeteros, Felinos, High Volta, El Niño, Potros, Manchester, San Felipe, Copleros, Gladiadores, Burreros, La Reta, Madison United, Vilmar, Génova, Fortaleza y Chilango.

El pasado domingo 19 de abril se vivió una jornada cargada de emociones. En el primer encuentro de la tarde, el conjunto de Cafeteros, integrado por jugadores colombianos y dirigido por Julián Pimienta y José Luis Camo, con Juan Flores como capitán, protagonizó una actuación dominante frente a Gladiadores, equipo conformado por futbolistas colombianos y venezolanos. Con un juego contundente de principio a fin, Cafeteros se impuso por un abultado marcador de 11-2, consolidándose como uno de los principales aspirantes al título.

En el segundo compromiso, Manchester y Potros ofrecieron un duelo vibrante. Tras un primer tiempo equilibrado, Manchester desató su poder ofensivo en la segunda mitad, logrando imponerse por 10-7 ante Potros, equipo de raíces hondureñas, en uno de los partidos más intensos de la jornada.

Tabla de posiciones – Categoría Juvenil:

Cafeteros lidera con 25 puntos en 10 partidos; Felinos suma 23 unidades en 9 encuentros; High Volta acumula 22 puntos en 9 juegos; Potros registra 25 puntos en 8 partidos; Manchester también cuenta con 23 puntos en 9 encuentros; San Felipe tiene 16 puntos en 8 juegos; El Niño y Copleros suman 14 unidades; Gladiadores, Burreros, La Reta y Madison United cuentan con 10 puntos; Vilmar y Génova tienen 9 unidades; Fortaleza suma 8 puntos y Chilango cierra la tabla con 7 puntos.

La competencia continúa intensificándose jornada tras jornada, en un torneo que no solo promueve el deporte, sino también la integración y el fortalecimiento de la comunidad latina en Madison.