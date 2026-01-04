Vísera de Año Nuevo marcada por las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol

La Comunidad News Online

Madison. — Un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista 51 dejó como saldo una persona herida y el arresto de un conductor por presunta conducción en estado de ebriedad durante la celebración de Nochevieja, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Madison, el incidente se registró poco antes del mediodía en los carriles con dirección norte de la Autopista 51, a la altura del enlace con la Autopista 30.

El conductor arrestado, identificado como Ricardo Madrigal-López, de 33 años, manejaba una camioneta que impactó por la parte trasera a una SUV. A raíz del choque, el vehículo fue proyectado contra un camión que transportaba un remolque de plataforma.

El conductor de la SUV fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que se espera una recuperación favorable.

Como consecuencia del accidente, varios carriles permanecieron cerrados durante varias horas mientras la policía realizaba las labores de investigación y limpieza del área.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, recordando que decisiones tomadas en momentos de celebración pueden tener consecuencias graves y duraderas.