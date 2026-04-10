🔥 DE LAS SOMBRAS A LA ESPERANZA: DREAMERS ROMPEN CADENAS EN WISCONSIN

Una ley histórica firmada por el gobernador abre el camino a profesionales latinos que lucharon en silencio por años

Foto de archivo. Cortesia de UW-Madison Dreamers

Madison, Wisconsin — Durante años, vivieron en silencio. Estudiaron en las madrugadas, trabajaron sin descanso y soñaron… siempre con una sombra persiguiéndolos: la incertidumbre. Jóvenes brillantes, disciplinados, llenos de talento, pero atrapados en un limbo que les impedía avanzar.

Hasta ahora.

Con la firma de una ley histórica por parte del gobernador Tony Evers, ese silencio comienza a romperse. Assembly Bill 759, ahora conocido como Wisconsin Act 240, no es solo legislación: es un punto de quiebre. Un antes y un después para miles de “Dreamers” en el estado.

💥 UNA FIRMA QUE CAMBIA VIDAS

La nueva ley elimina barreras que por años impidieron a beneficiarios del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) obtener licencias profesionales, incluso cuando estaban completamente calificados.

Ahora, si cumplen con todos los requisitos, podrán ejercer en áreas críticas como:

Enfermería

Odontología

Educación

Servicios médicos de emergencia

Oficios técnicos

El propio gobernador fue claro:

“Aquí en Wisconsin… barreras innecesarias han estado frenando a personas trabajadoras, así como a nuestra fuerza laboral, economía y comunidades.”

Y fue más allá:

“Estamos haciendo lo correcto para los Dreamers… pero también lo correcto para nuestro estado.”

Porque esto no es solo justicia social. Es estrategia económica. Wisconsin necesita trabajadores calificados… y esos trabajadores ya están aquí.

💔 MARÍA SALGADO: DE LA INCERTIDUMBRE A LA VOCACIÓN

Entre esas historias está la de María Salgado, originaria de Honduras. Su vida ha sido una montaña rusa emocional, marcada por sacrificio, disciplina… y miedo.

Miedo a estudiar tanto para nada.

Miedo a no poder ejercer.

Miedo a quedarse en las sombras.

Pero nunca dejó de luchar.

“He estado trabajando bajo las sombras, sin saber qué me iba a pasar. He estudiado bastante y me he sacrificado mucho para poder llegar a ser enfermera. Amo lo que hago. Esto me abrirá las puertas que necesitaba y saldré de las sombras para mostrar a este estado y país que hay que siempre seguir adelante sin miedo al éxito.”

María, estudiante del programa de enfermería en Madison, representa el rostro humano de esta ley. Su sueño no es solo personal. Es colectivo. Es cuidar, servir, sanar.

Y ahora… por fin podrá hacerlo sin miedo.

⚡ JESÚS FLORES: EL SUEÑO DE SANAR SONRISAS

En otra esquina de Wisconsin, en Sheboygan, Jesús Flores llevaba años preparándose en silencio.

Originario de Oaxaca, México, su camino hacia la odontología no ha sido fácil. Ha trabajado como asistente dental, aprendiendo desde abajo, acumulando experiencia mientras esperaba una oportunidad que parecía no llegar.

Pero nunca perdió el enfoque.

“Hacen falta muchos dentistas, especialmente dentistas que sirvan a la comunidad latina. Ya he terminado mis cursos base para empezar la carrera de dentista. He estado trabajando como asistente de dentista en Sheboygan, ya tengo un poco de experiencia. Mi meta es llegar a ser dentista.”

Jesús no solo quiere una carrera. Quiere servir. Quiere cerrar una brecha real en el acceso a la salud dental para la comunidad latina.

Y ahora, con esta nueva ley… ese sueño deja de ser lejano.

🌅 UNA NUEVA REALIDAD

Por años, Dreamers como María y Jesús vivieron en una contradicción cruel: el sistema los educaba… pero no los dejaba ejercer.

Hoy, eso cambia.

Wisconsin Act 240 reconoce algo fundamental: si una persona estudia, trabaja, paga impuestos y cumple con la ley, merece una oportunidad justa.

Eso sí, la ley mantiene requisitos claros:

Los solicitantes deben cumplir con todos los estándares profesionales

Deben contar con autorización de trabajo válida del Departamento de Seguridad Nacional

Las licencias pueden renovarse siempre que dicha autorización siga vigente

No es un atajo. Es una puerta legítima.

❤️ MÁS QUE POLÍTICA… HUMANIDAD

Foto cortesi del Gobernador Tony Evers, firmando el decreto Dreamers para trabajo y licnecias

Esta historia va más allá de la política. Es una historia de dignidad.

Es la historia de jóvenes que crecieron en este país, que apostaron por la educación, que resistieron cuando todo parecía en su contra.

Y que ahora… finalmente pueden avanzar.

María ya no tiene que esconderse.

Jesús ya no tiene que esperar.

Las sombras comienzan a desaparecer.

🚨 EL MENSAJE QUE SACUDE

Hay momentos en la historia que cambian el rumbo de miles de vidas. Este es uno de ellos.

Porque cuando se eliminan barreras, no solo se ayuda a individuos… se fortalece toda una sociedad.

Más enfermeras en hospitales.

Más dentistas en comunidades latinas.

Más profesionales preparados contribuyendo al estado.

Como dijo el gobernador Evers, se trata de permitir que “personas inteligentes, talentosas y capaces” formen parte de la fuerza laboral.

✨ EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA

Hoy, Wisconsin escribe un nuevo capítulo.

Uno donde el esfuerzo sí vale la pena.

Donde la educación sí abre puertas.

Donde los sueños ya no se quedan en pausa.

Y en el centro de esta transformación, dos voces resuenan con fuerza:

María Salgado. Jesús Flores.

Dos Dreamers que se negaron a rendirse.

Dos historias que hoy dejan de ser invisibles.

Porque después de años en las sombras…

finalmente les toca brillar. 🌟