26 años de entrega y solidaridad: Antonio Quintanilla se despide del Catholic Multicultural Center dejando un legado imborrable en Madison

La Comunidad News Online

Ballet Folklórico México de los Hermanos Ávila, Romilia Schkueter, Lilian Post, Gladys Viscarra y Antonio Quintanilla

Madison, Wisconsin.— En un ambiente cargado de gratitud, emociones y reconocimiento, familiares, amigos, voluntarios, líderes comunitarios y residentes de Madison se reunieron el pasado viernes 10 de julio para rendir un emotivo homenaje a Antonio Quintanilla, quien se jubiló después de 26 años de servicio ininterrumpido en el Catholic Multicultural Center (antes Centro Guadalupe), una de las instituciones más emblemáticas de apoyo a las familias inmigrantes y de escasos recursos en la capital de Wisconsin.

La celebración, organizada por el Catholic Multicultural Center, tuvo como propósito agradecer la extraordinaria trayectoria de Quintanilla, quien inició su labor como voluntario en 1999 y, posteriormente, pasó a formar parte del personal administrativo de la institución, dedicando más de dos décadas de su vida al servicio de la comunidad.

Foto La Comunidad News Online

Originario de El Salvador, Antonio Quintanilla emigró a Estados Unidos en 1983. Inicialmente residió en el estado de Iowa antes de establecerse definitivamente en Madison, donde comenzó una historia de servicio que marcaría la vida de miles de familias.

Durante su carrera colaboró estrechamente con destacados líderes comunitarios, entre ellos Romilia Schroeder, Mario Delgado, cuando este dirigía el Ministerio Católico Hispano, Laura Green, Lilian Post, así como numerosos voluntarios y compañeros de trabajo que contribuyeron al crecimiento de los programas sociales del centro.

Foto parcial de los asistentes al evento

Antes de su retiro, Quintanilla desempeñó la responsabilidad de coordinar el Programa de Despensa de Alimentos (Food Pantry), considerado uno de los servicios más importantes del Catholic Multicultural Center, brindando asistencia alimentaria a cientos de familias necesitadas. También colaboró en programas relacionados con el cuidado del medio ambiente y en diversas iniciativas dirigidas a la población inmigrante.

Una celebración llena de cultura y sabor latino

Los asistentes disfrutaron de un almuerzo comunitario con una amplia variedad de platillos representativos de la gastronomía latinoamericana, entre ellos las tradicionales pupusas salvadoreñas, tamales mexicanos y otras especialidades de Centro, Sud y Norteamérica, acompañadas de bebidas refrescantes que ayudaron a mitigar el intenso calor del verano en Madison.

Padre Mike Moon y Antonio Quintanilla

Como parte del programa artístico, el Ballet Folklórico México de los Hermanos Ávila ofreció una vistosa presentación de danzas tradicionales mexicanas, que fue recibida con prolongados aplausos por los asistentes. La participación del grupo reafirmó el estrecho vínculo cultural que ha mantenido durante décadas con el Catholic Multicultural Center y con La Comunidad News, medio que ha acompañado y documentado las actividades de esta institución desde sus inicios.

Reconocimiento al servicio desinteresado

Antonio Quintanilla y Laura Green

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra diversos líderes comunitarios, quienes destacaron la calidad humana, el compromiso y la dedicación de Antonio Quintanilla a favor de la comunidad latina y de todos los residentes de Madison.

Entre quienes expresaron su reconocimiento estuvieron el Padre Mike Moon, Laura Green, Lilian Post y otros colaboradores, quienes coincidieron en señalar que Antonio representa el verdadero espíritu del servicio comunitario y la solidaridad.

Rafael Viscarra destacó el legado de Antonio Quintanilla

Antonio Quintanilla y Rafael Viscarra

También intervino Rafael Viscarra, director y editor de La Comunidad News Online, quien resaltó que la grandeza de una persona no se mide por los bienes materiales que acumula, sino por el impacto positivo que deja en la vida de los demás.

“El verdadero propósito de la vida reside en servir a los demás, practicar la generosidad y dejar una huella positiva en la comunidad”, expresó Viscarra durante su mensaje.

Asimismo recordó la célebre frase atribuida a Santa Teresa de Calcuta:

“El que no vive para servir, no sirve para vivir.”

Señaló que Antonio Quintanilla representa precisamente esos valores de humildad, entrega y vocación de servicio que fortalecen a una comunidad y ayudan a construir una sociedad más solidaria.

Un legado que permanecerá

La trayectoria de Antonio Quintanilla constituye un ejemplo para las nuevas generaciones de voluntarios y líderes comunitarios. Su compromiso durante más de un cuarto de siglo demuestra que el servicio desinteresado puede transformar vidas y fortalecer el tejido social.

Aunque inicia una nueva etapa con su jubilación, su legado permanecerá vivo en el Catholic Multicultural Center y en las miles de personas que recibieron una palabra de aliento, un plato de comida, orientación o una mano amiga durante sus años de trabajo.

La Comunidad News Online felicita a Antonio Quintanilla por esta merecida jubilación y le desea salud, felicidad y muchos años más disfrutando junto a su familia, con la satisfacción del deber cumplido y del invaluable servicio brindado a la comunidad de Madison.