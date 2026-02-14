ALARMA VIAL EN MADISON: Tras Muerte y Heridos, Oficiales Refuerzan Límite de 25 millas por hora en South Park St. 

La Comunidad News Online

Madison, – Las autoridades de tránsito de Madison están redoblando la vigilancia y recordando a los conductores el límite de velocidad de 25 millas por hora en South ParkStreet, luego de una serie de accidentes recientes que resultaron en la muerte de una persona y dos heridos. En un esfuerzo por mejorar la seguridad, banderas naranjas ondean sobre las señales de velocidad tras registrarse tres accidentes separados en tan solo tres semanas en el corredor.1

Ali Heinritz, ingeniero de tránsito de Madison, enfatizó que la velocidad actual no es un cambio nuevo. “En 2021, redujimos el límite de velocidad en 8 kilómetros por hora en Park St.”, dijo Heinritz. “No es un cambio nuevo, pero justo después de esta reciente muerte, marcamos todas las demás señales de límite de velocidad, simplemente reiterando que es de 40 kilómetros por hora”. El ingeniero señaló que la pérdida de una vida afecta a toda la comunidad.1

Desafíos y Mejoras de Seguridad Planificadas

El Departamento de Ingeniería de Tráfico de Madison está buscando formas de mejorar la seguridad en S. Park St., a pesar de enfrentar desafíos regulatorios, ya que la carretera es propiedad estatal. “Necesitamos su aprobación para realizar mejoras importantes”, explicó Heinritz.1

La ciudad cuenta con el Programa de Calles Seguras, que recibe un millón de dólares anuales para implementar cambios de seguridad y reducir las muertes por accidentes de tránsito. La comisión de transporte ya ha aprobado varios proyectos para la vía.1

Jessica Hersh-Ballering, Coordinadora del Proyecto de Calles Seguras de Madison, detalló que estos proyectos incluyen:1

Mejoras y modernización en los cruces peatonales.

Instalación de balizas rectangulares de destello rápido.

Resaltes a lo largo de ese corredor.1

Hersh-Ballering subrayó la importancia de la seguridad peatonal, especialmente dado que el accidente reciente involucró a un peatón. “Debemos recordar que todos somos peatones en algún momento. Incluso si conduces hacia tu destino, sales del vehículo y cruzas un estacionamiento”, afirmó.1

Preocupación Comunitaria por los Peatones

La seguridad peatonal sigue siendo una preocupación central para los residentes. Grayson Millard, quien vive cerca de S. Park Street, indicó que las medidas de seguridad son inconsistentes. “Tenemos un lado con tecnología que permite presionar un botón y se ilumina, pero el otro lado no”, señaló.1

Millard describió cruzar la calle como un acto de vigilancia constante. “Siento que tengo que mirar a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, simplemente tratando de estar muy atento y no apresurarme. Aunque debería tener el derecho de paso, siento que no lo tengo”, confesó.1

Además de la velocidad, Millard cree que la conducción distraída es un factor crítico. “Simplemente tenemos que reducir la velocidad y los teléfonos también son un gran problema”, explicó. “Siento que cada vez que estoy en dos o tres semáforos en rojo, puedo ver a alguien hablando por teléfono”.1

El Departamento de Policía de Madison ha intensificado la aplicación de la ley, reportando que el viernes pasado se emitieron 41 multas a conductores que no siguieron las normas de tránsito, solo en S. Park St.. Las autoridades de tránsito también informaron haber recibido inquietudes de la comunidad sobre la seguridad en S. Park St..