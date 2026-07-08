Cuartos de Final, Semifinales y Final del Mundial 2026

La Comunidad News Online

Madison. Ante la espectativa de los aficionados y fanaticos del mundial, este medio digital ha decidido publicar el rol de partidos de cuartos de final del mundial 2026:

Francia vs Marruecos

Fecha: jueves 9 de julio; Sede: Estadio Boston

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

España vs Bélgica

Fecha: viernes 10 de julio; Sede: Estadio Los Angeles

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

Noruega vs Inglaterra

Fecha: sábado 11 de julio; Sede: Estadio Miami

Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

Argentina vs Suiza

Fecha: sábado 11 de julio; Sede: Estadio Kansas City

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

Las Semifinales y Final del Mundial 2026?

Tras estos cuatro partidos, la Copa del Mundo 2026 vivirá las Semifinales, mismas que están programadas para disputarse los días 14 y 15 de julio; mientras que el juego en el que se definirá al ganador del tercer lugar se realizará el sábado 18 de julio y la esperada gran Final se jugará el domingo 19 de julio. Fuente: Cmediotiempo