Cuartos de Final, Semifinales y Final del Mundial 2026

La Comunidad News Online
Madison. Ante la espectativa de los aficionados y fanaticos del mundial, este medio digital ha decidido publicar el rol de partidos de cuartos de final del mundial 2026:
Francia vs Marruecos
Fecha: jueves 9 de julio; Sede: Estadio Boston
Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
España vs Bélgica
Fecha: viernes 10 de julio; Sede: Estadio Los Angeles
Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
Noruega vs Inglaterra
Fecha: sábado 11 de julio; Sede: Estadio Miami
Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
Argentina vs Suiza
Fecha: sábado 11 de julio; Sede: Estadio Kansas City
Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
Las Semifinales y Final del Mundial 2026?
Tras estos cuatro partidos, la Copa del Mundo 2026 vivirá las Semifinales, mismas que están programadas para disputarse los días 14 y 15 de julio; mientras que el juego en el que se definirá al ganador del tercer lugar se realizará el sábado 18 de julio y la esperada gran Final se jugará el domingo 19 de julio. Fuente: Cmediotiempo