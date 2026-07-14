Dane Dances regresa con ritmo latino, amor y comunidad en las noches de verano de Madison

Bajo el lema “Una Temporada de Amor y Compasión”, la popular serie gratuita de conciertos reunirá durante agosto a familias, bailarines y músicos internacionales en la terraza del Monona Terrace.

Cada viernes de agosto, la terraza del Monona Terrace volverá a convertirse en una enorme pista de baile donde personas de todas las edades y culturas compartirán música, amistad y alegría. Dane Dances 2026 regresa con una cartelera de artistas internacionales y un mensaje que busca ir mucho más allá del entretenimiento: fortalecer la unión de la comunidad.

Este año, el tema de la temporada es “Love & Compassion” (Amor y Compasión), una filosofía que, según el presidente y fundador de Dane Dances, Al Cooper, nace de observar el momento que vive la sociedad.

“Cada año elijo un tema escuchando a la gente y observando lo que sucede en el mundo. Trato de capturar el espíritu de nuestro tiempo para identificar qué nos hace falta y qué necesitamos para convertirnos en una mejor sociedad. Al final, todo se trata de cómo podemos convivir en paz”, explicó Cooper.

Al Cooper and partner volunteer

La comunidad latina volverá a tener una presencia destacada durante la temporada con presentaciones de La Obra, Junior Rivera y Orquesta Salsoul del Mad, además de clases gratuitas de baile familiar dirigidas por DJs invitados antes de cada concierto principal. Estos artistas compartirán escenario con reconocidas agrupaciones de R&B, funk, disco y pop, ofreciendo una programación musical para todos los gustos.

Para Paulina Bernal, originaria de Ecuador y residente de Madison, Dane Dances representa mucho más que una noche de música.

“Soy de Ecuador y llevo muchos años viniendo a Dane Dances. Es un momento para conectar con amigos y con la familia. Me encanta bailar, especialmente salsa y bachata. Me conecta con mi cultura y también es una excelente manera de participar en la comunidad.”

La edición 2026 también presenta una de las carteleras más sólidas en la historia del evento. Cooper destacó que varios de los artistas invitados han recorrido escenarios internacionales y cuentan con discos de oro y platino.

Paulina Bernal en acción con Furfuruberto García amante de la Salsa

“Estamos muy emocionados de presentar a Joyce Irby, la voz de la legendaria agrupación femenina KLYMAXX, además de otras excelentes bandas que ofrecen espectáculos de primer nivel para toda la familia.”

Entre las novedades también regresa la popular estación de pintura facial para niños, además de mantenerse el espacio alternativo dentro del Monona Terrace en caso de lluvia. El estacionamiento tendrá un costo de solo $5 después de las 5:00 p.m.

Los asistentes pueden llevar sus propios alimentos y agua, aunque no se permite ingresar bebidas alcohólicas. También habrá venta de comida y bebidas a partir de las 5:00 de la tarde.

La programación comienza el 7 de agosto con la agrupación latina La Obra, seguida por The Voices. El 14 de agosto subirán al escenario Junior Rivera y la banda disco VO5. El 21 de agosto será el turno de las legendarias agrupaciones Slave y KLYMAXX, mientras que la temporada cerrará el 28 de agosto con Cold Sweat & The Brew City Horns y la energía salsera de Orquesta Salsoul del Mad.

Las actividades inician cada viernes con música y baile familiar desde las 5:30 p.m., los conciertos comienzan a las 6:00 p.m. y la entrada continúa siendo completamente gratuita. Las puertas de la terraza abren a las 4:30 p.m., permitiendo a las familias disfrutar de una de las mejores vistas del Capitolio de Wisconsin y del lago Monona mientras cae el sol.

Alex el rumbero de Madison

Con el majestuoso Capitolio de Wisconsin como telón de fondo y la brisa del lago Monona acompañando cada canción, Dane Dances se ha convertido en uno de los eventos comunitarios más queridos del verano en Madison. El mensaje de Al Cooper resume el espíritu que espera ver reflejado en la pista de baile durante todo agosto:

“Vengan con amor, sean pacíficos y disfruten de su felicidad.”

Para conocer la programación completa, horarios, información sobre estacionamiento y cualquier actualización de último momento, visite www.danedances.org. La invitación está abierta para toda la comunidad: reúna a su familia, invite a sus amigos y disfrute de cuatro viernes llenos de música, baile y convivencia en uno de los eventos más emblemáticos del verano en Madison.