Hora Extra: EE. UU. Retrasa Relojes al Horario Estándar este 2 de Noviembre

Madison.- Este domingo 2 de noviembre de 2025, la mayoría de Estados Unidos dejará atrás el horario de verano para adoptar el horario estándar, lo que implica retrasar los relojes una hora. El ajuste oficial ocurre a las 2:00 a.m., hora local, momento en que los relojes deberán volver a marcar la 1:00 a.m.. Este cambio otorga una hora extra de sueño, pero resultará en atardeceres más tempranos.

La medida no aplica en Hawái, Puerto Rico y la mayor parte de Arizona, que mantienen su horario habitual.

La forma de hacer el cambio varía según el dispositivo:

Automático: Teléfonos, computadoras y otros dispositivos digitales se ajustan automáticamente, siempre que estén configurados con la zona horaria correcta.

Teléfonos, computadoras y otros dispositivos digitales se ajustan automáticamente, siempre que estén configurados con la zona horaria correcta. Manual: Los relojes analógicos y despertadores tradicionales requieren un ajuste a mano. Se recomienda hacerlo antes de acostarse la noche del sábado 1 de noviembre.

El propósito del retorno al horario estándar es maximizar el uso de la luz solar y, según el Departamento de Energía, reducir el consumo energético.

Expertos en sueño de la National Sleep Foundation aconsejan prepararse para el cambio gradualmente. Recomiendan ajustar el sueño con antelación, exponerse a la luz natural por las mañanas y evitar cafeína o siestas largas para ayudar al cuerpo a adaptarse al nuevo ciclo con mayor facilidad.

El horario de invierno permanecerá vigente durante cuatro meses, hasta el domingo 8 de marzo de 2026, fecha en la que se realizará el cambio contrario.