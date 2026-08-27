De Inquilinos a Propietarios: La Familia Cervantes Alcanza su Meta

En La Comunidad News ONLINE, nuestra misión es clara: contamos las historias que le importan a la comunidad latina de Wisconsin y conectamos a los negocios con las personas que nos leen, ven y comparten. Guiados por esta visión, y tras más de tres décadas ayudando a cientos de familias a lograr el sueño de su primera casa mediante nuestros seminarios desde 1989, nuestro equipo editorial y de marketing lanza la nueva iniciativa “De Inquilino a Propietario”. Este proyecto conecta directamente a nuestra comunidad con los profesionales más destacados del mercado—expertos en bienes raíces, finanzas y seguros—brindándoles los recursos exactos para construir su propio patrimonio. Para inaugurar esta serie, nos enorgullece presentar a nuestro primer experto destacado: Alex Lozano.

Alex Lozano, un exabogado judicial que transformó su vida al llegar a Estados Unidos, se ha convertido hoy en el guardián indiscutible de los bienes raíces para la comunidad latina en Wisconsin. Su misión es clara y contundente: educar, proteger y guiar a las familias hispanas para que dejen de pagar renta, rompan las barreras del sistema crediticio y comiencen a construir verdadera riqueza generacional.

📖 Descubre la historia completa de Alex Lozano y su inspirador viaje de resiliencia haciendo clic aquí.

Recientemente, Alex tuvo el honor de entregarle las llaves de su nuevo hogar a Ivon Cervantes y su familia. Tras un proceso lleno de dedicación y estrategia, lograron cruzar la meta y posar orgullosamente frente a su nueva casa. La satisfacción de esta victoria se refleja en las palabras que Ivon compartió sobre su experiencia:

“Super recomendado , si necesitas ayuda en encontrar la mejor casa el te guiará para lograrlo, te orienta en cada paso del proceso y sin duda alguna buscara el mayor beneficio y satisfacción para sus clientes!- 🏠👏👏 Gracias Alex !”

Al igual que la familia Cervantes, tú también puedes alcanzar el sueño de tener tu propia casa. El camino hacia tu patrimonio empieza con la información correcta.

¡No se pierda el próximo Seminario para Compradores de Casa por Primera Vez!

Tome el control de su futuro financiero y aprenda cómo pasar de inquilino a propietario de la mano de Alex Lozano. En este evento gratuito y en español, cubriremos temas esenciales para la comunidad latina, incluyendo cómo comprar con número ITIN, opciones de préstamos y el proceso de aprobación previa.

Detalles del Seminario:

📅 Fecha: Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Miércoles, 9 de septiembre de 2026 ⏰ Hora: 5:45 PM

5:45 PM 📍 Lugar: Biblioteca de Sun Prairie (1350 Linnerud Dr, Sun Prairie, WI 53590)

¡Empiece hoy su camino a casa! Haga sus preguntas, conozca sus opciones y dé el primer paso.

Regístrese o contacte a Alex hoy mismo: