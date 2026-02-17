De la Calle a la Lucha: Defensor Comunitario Ismael Luna Lanza Impactante Campaña para la Asamblea Estatal del Distrito 8 en Milwaukee

La Comunidad News Online

Ismael Luna (Foto cortesía del Director de campaña)

MADISON, WI — (2/16/2026) Ismael Luna, un profesional de organizaciones sin fines de lucro y defensor de larga data de la comunidad del Sur de Milwaukee, anunció el lanzamiento de su campaña para el 8.º Distrito de la Asamblea del Estado de Wisconsin. Luna se postula para llevar una voz firme y enfocada a las familias del South Side que, según él, han sido sistemáticamente ignoradas por la clase política.1

Nacido de padres inmigrantes y criado en una familia de clase trabajadora, Luna trae una historia de servicio y resiliencia al proceso político. Su compromiso con la comunidad se forjó a partir de experiencias personales, incluida la de haber trabajado desde los 14 años para ayudar a su familia y haber pasado un periodo sin hogar durante su adolescencia.1

Luna es un orgulloso graduado de las Escuelas Públicas de Milwaukee (Escuela Primaria Kagel y Preparatoria Riverside). Como graduado universitario de primera generación, obtuvo una Licenciatura en Ciencias Políticas con especialización en Español y una Maestría en Políticas Públicas. Su formación académica le ha proporcionado años de experiencia trabajando en políticas públicas, tanto a nivel local como federal, centrándose en temas cruciales como vivienda, salud pública, seguridad comunitaria y oportunidades económicas.1

Foto cortesía del director de campaña

Antes de su candidatura, Luna fue vicepresidente de RISE Drug Free MKE, donde trabajó en iniciativas de prevención y recuperación del consumo de sustancias. Además, dedicó años a ser voluntario en albergues para personas sin hogar, programas de alimentación y la Cruz Roja Americana. Actualmente, Luna trabaja en un albergue, dedicando su vida a ayudar a las personas sin hogar, un testimonio de su camino de resiliencia.1

“No olvido de dónde vengo”, afirmó Luna. “Esta comunidad me crió. A los 14 años no tenía hogar y ahora ayudo a alojar gente para ganarme la vida. Me postulo porque el Sur de la Ciudad merece un liderazgo firme y centrado, alguien que se concentre plenamente en obtener resultados para nuestra comunidad todos los días.”

Foto contesía de director de campaña

Luna, quien es propietario de una vivienda por primera vez, hombre gay, cristiano y tiene una condición de salud preexistente, basará su trabajo en la Asamblea Estatal en la siguiente plataforma:1

Educación: Financiar completamente las escuelas públicas (MPS).1

Financiar completamente las escuelas públicas (MPS).1 Vivienda Asequible: Construir más viviendas asequibles y subsidiadas en el South Side.1

Construir más viviendas asequibles y subsidiadas en el South Side.1 Salud: Ampliar el acceso a servicios de atención médica y salud mental asequibles, e invertir en centros de tratamiento y recuperación de drogas.1

Ampliar el acceso a servicios de atención médica y salud mental asequibles, e invertir en centros de tratamiento y recuperación de drogas.1 Seguridad Comunitaria: Crear seguridad pública real a través de la vivienda y la prevención, y no solo mediante la policía.1

Crear seguridad pública real a través de la vivienda y la prevención, y no solo mediante la policía.1 Familias Inmigrantes: Proteger a las familias inmigrantes, luchando para mantener a ICE fuera de Milwaukee y ampliando el acceso a matrículas estatales y licencias de conducir para residentes indocumentados.1

Proteger a las familias inmigrantes, luchando para mantener a ICE fuera de Milwaukee y ampliando el acceso a matrículas estatales y licencias de conducir para residentes indocumentados.1 Economía Local: Revitalizar los corredores comerciales del barrio como Mitchell Street.1

Luna lanzó su campaña en La Canoa, el mismo restaurante donde trabajó de adolescente. El 8.º Distrito de la Asamblea, que incluye el histórico barrio Mitchell Street, Walker’s Point y Lincoln Village, se perfila como un foco de atención en las elecciones de 2026, donde los votantes exigen un liderazgo consistente.

“Ya terminé de esperar”, concluyó Luna. “Me postulo para la Asamblea Estatal porque nuestra comunidad merece algo mejor. Juntos, construyamos un South Side más fuerte”.1

Para más información sobre la campaña de Ismael Luna, visite www.IsmaelLuna.com.

Contacto: Brady Coulthard, Director de Campaña

Teléfono: 715-937-8868

Correo Electrónico: hello@bradycoulthard.com