Edgewood University recibe a su mayor promoción de estudiantes de primer año en más de una década

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Madison, Wisconsin.- Edgewood University inició el año académico 2026-2027 con una noticia histórica: la institución dio la bienvenida a la mayor promoción de estudiantes de primer año en más de diez años.

Un total de 285 nuevos estudiantes se incorporaron a la comunidad universitaria, entre ellos 60 jóvenes procedentes de estados fuera de Wisconsin, la cifra más alta registrada en la historia de la institución.

Los estudiantes comenzaron a instalarse en las residencias universitarias el pasado 21 de agosto, mientras que las clases de pregrado dieron inicio oficialmente el lunes 24 de agosto de 2026.

“Nos sentimos honrados de que estos estudiantes y sus familias hayan elegido la comunidad de Edgewood University para alcanzar sus metas educativas y cumplir sus sueños”, expresó Andrew Manion, presidente de la universidad.

El presidente destacó que la misión institucional de formar estudiantes capaces de contribuir a la construcción de un mundo más justo y compasivo continúa siendo uno de los principales pilares de la universidad, fundada en 1927.

“Se está difundiendo la noticia sobre el retorno de la inversión para nuestros graduados, el apoyo de nuestra comunidad y la calidad y vigencia de la educación que ofrece Edgewood University”, señaló Manion.

Asimismo, elogió el trabajo realizado por el equipo de admisiones, que ha logrado simplificar y hacer más transparente el proceso de solicitud para los futuros estudiantes.

Fuerte presencia de estudiantes de Madison y del condado de Dane

El Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD) cuenta con una importante representación en la nueva promoción, con 40 graduados de sus escuelas incorporándose este año a Edgewood University, la cifra más alta desde 2021.

Además, más de 120 estudiantes proceden del condado de Dane, representando la mayor cantidad de nuevos alumnos provenientes de esta región en los últimos cinco años.

La diversidad y la inclusión también caracterizan a la nueva generación universitaria. Más de 75 estudiantes son de primera generación universitaria, lo que significa que serán los primeros miembros de sus familias en obtener un título universitario de cuatro años.

Por otra parte, más de 90 estudiantes se identifican como personas de color, mientras que más de 95 jóvenes son estudiantes-atletas que representarán a los Edgewood University Eagles en competencias de la División III de la NCAA.

Enfermería, la carrera más solicitada

El programa de Enfermería continúa siendo la carrera más popular entre los nuevos estudiantes, con cerca de 60 jóvenes matriculados en el programa de Admisión Garantizada del Henry Predolin College of Health Sciences.

Entre las otras carreras con mayor demanda se encuentran Administración de Empresas, Ciencias de la Salud y Pre-Enfermería.

La llegada de esta nueva promoción representa un importante momento para Edgewood University, que continúa fortaleciendo su presencia académica en Madison y atrayendo estudiantes tanto de Wisconsin como de otros estados del país.

Con una creciente diversidad estudiantil, un importante número de jóvenes de primera generación y una fuerte participación de estudiantes locales, la universidad inicia el nuevo año académico con renovadas expectativas y el compromiso de acompañar a sus estudiantes en su crecimiento académico, profesional y personal.

Acerca de Edgewood University

Ubicada en Madison, Wisconsin, Edgewood University es una institución universitaria católica integral de tradición dominicana.

La universidad atiende a más de 3,500 estudiantes de pregrado y posgrado y ofrece más de 40 programas académicos y profesionales, incluyendo programas de maestría en negocios, educación y enfermería.

También ofrece programas de doctorado en liderazgo educativo, práctica de enfermería, administración de empresas y terapia ocupacional.

Edgewood University es miembro de la Wisconsin Association of Independent Colleges and Universities y de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), además de estar acreditada por la Higher Learning Commission.

Para obtener más información sobre la institución, los interesados pueden visitar su sitio web oficial.