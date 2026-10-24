JESSICA CAVAZOS ROMPE EL SILENCIO: SU HISTORIA NO CONTADA AL FRENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO LATINA DE WISCONSIN

La exejecutiva reflexiona sobre los años de liderazgo, los desafíos internos y el legado que dejó en una institución que marcó una etapa importante de su vida profesional.

La Comunidad News Online

Javier Acevedo y Jessica Cavazos (Foto:LCN)

Madison, Wisconsin.— Detrás de cada organización hay una historia que no siempre se cuenta en público. En el caso de Jessica Cavazos, exejecutiva de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin (Wisconsin Latino Chamber of Commerce), esa historia está marcada por años de trabajo, crecimiento institucional, desafíos administrativos y una relación emocional con una organización a la que dedicó buena parte de su vida profesional.

En una reciente reflexión personal, Cavazos compartió sus sentimientos sobre la etapa que vivió al frente de la institución, sus logros y las dificultades que enfrentó durante su gestión. Sus palabras ofrecen una mirada retrospectiva a una experiencia que, según reconoce, dejó una huella profunda en su trayectoria.

«Claro que sí»: la respuesta que revela un vínculo que no desaparece

Cavazos relató que, durante una entrevista para un artículo de alcance nacional sobre el liderazgo de las cámaras de comercio, le hicieron una pregunta aparentemente sencilla: «¿La extrañas a veces?».

Su respuesta fue espontánea y emotiva: «Claro que sí».

La exejecutiva explicó que cuando una persona invierte años de su vida, su corazón y sus ambiciones en construir una organización, el vínculo no desaparece automáticamente al abandonar el cargo. Las experiencias compartidas, los proyectos desarrollados y los obstáculos superados permanecen en la memoria, incluso después de cerrar ese capítulo profesional.

Sin embargo, esa reflexión también la llevó a plantearse una pregunta de fondo: ¿en qué momento el cariño por una institución que uno ayudó a construir se convierte en una responsabilidad por lo que ocurre después de dejarla?

Una gestión marcada por el crecimiento institucional

Jessica Cavazos, Gladys Viscarra, Gaby Villaycana y otras (Foto: LCN)

En su balance, Cavazos destacó las dimensiones que, según su propio testimonio, alcanzó la Cámara durante su gestión. Afirmó que dejó una organización con una propiedad valorada en 1,4 millones de dólares, un presupuesto de cinco millones de dólares, más de 600 miembros adicionales, una programación ampliada y un alcance que se extendía por todo Wisconsin.

De acuerdo con su relato, el trabajo realizado fue más allá de la administración cotidiana de una entidad empresarial. La visión consistió en desarrollar infraestructura, ampliar las oportunidades para los emprendedores y fortalecer una plataforma de servicios para las empresas y las comunidades del estado.

Estos resultados, tal como los presenta la exejecutiva, constituyen una parte central del legado que reivindica de su paso por la institución.

Los desafíos detrás de los resultados

Cavazos también reconoció que el camino estuvo lejos de ser sencillo. Entre las dificultades que mencionó figuran los recursos limitados, la compleja dinámica de la junta directiva y la resistencia que encontró durante el desarrollo de su trabajo.

Su reflexión deja entrever que el crecimiento institucional no depende únicamente de una visión estratégica o de la capacidad de gestión de una ejecutiva. También exige recursos, acuerdos, respaldo organizacional y la capacidad de superar diferencias internas.

Aunque no detalló episodios específicos ni identificó a las personas involucradas en esas dificultades, su testimonio permite conocer la perspectiva personal de quien estuvo al frente de una etapa de expansión de la Cámara.

El legado y la responsabilidad de seguir adelante

Jessica Cavazos, Gladys Viscarra (Foto: LCN)

Uno de los mensajes más contundentes de Cavazos es que puede sentirse orgullosa del trabajo realizado sin asumir como propia la responsabilidad por todas las decisiones que se toman después de su salida.

«Soy dueña de mi capítulo. Respaldo el trabajo realizado. Y estoy en paz al pasar página», expresó en su reflexión.

Con estas palabras, establece una distinción entre la responsabilidad por la gestión que encabezó y las decisiones adoptadas posteriormente por quienes quedaron a cargo de la organización.

Su postura no significa que haya dejado de interesarse por la Cámara. Por el contrario, su respuesta a la pregunta sobre si la extraña demuestra que los vínculos construidos durante años siguen teniendo un significado personal. Sin embargo, considera que ese afecto no debe convertirse en una obligación permanente de responder por el rumbo que tome la institución después de su partida.

Una historia que todavía tiene nuevos capítulos

Al mirar hacia el futuro, Cavazos plantea que la pregunta más importante no es solamente qué ocurrió con aquello que ayudó a construir, sino qué nuevos proyectos puede desarrollar a partir de ahora.

Para ella, la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin representa un capítulo significativo, pero no la totalidad de su historia profesional.

Su reflexión concluye con una declaración de confianza en lo que viene: hay más capítulos por escribir y, según anticipa, serán todavía más emocionantes.

La experiencia de Jessica Cavazos abre, además, una reflexión más amplia sobre el liderazgo: construir una institución requiere visión, esfuerzo y perseverancia, pero también aprender a cerrar etapas, reconocer lo alcanzado y permitir que otros asuman la responsabilidad del futuro.

Nota editorial: Las cifras, los logros y las dificultades mencionados en esta nota corresponden al testimonio personal de Jessica Cavazos. Su inclusión refleja su perspectiva sobre la gestión y no constituye una verificación independiente de los resultados financieros, patrimoniales o administrativos de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin.