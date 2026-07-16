¡Ni el intenso calor los detuvo! Más de 90 grados marcaron una vibrante jornada en la “Chavita League” de Madison

La Comunidad News Online

Equipo “Ave Fénix”

Madison, Wisconsin.– Ni las altas temperaturas, que superaron los 90 grados Fahrenheit, impidieron que decenas de futbolistas saltaran al terreno de juego para disputar una emocionante jornada de la “Chavita League”, uno de los torneos latinos de fútbol más activos durante la temporada de verano en Madison.

Como ya es tradición, La Comunidad News Online mantiene su compromiso de informar sobre los principales acontecimientos sociales, culturales y deportivos de la comunidad latina. Durante el verano, el fútbol se convierte en una de las actividades con mayor participación, congregando cada fin de semana a cientos de jugadores, familiares y aficionados.

Hace algunos años, Madison contaba con una sola liga latina que reunía entre 50 y 80 equipos distribuidos en categorías de Primera, Segunda, Tercera e infantiles. Sin embargo, el crecimiento de este deporte ha dado paso a la creación de cinco importantes organizaciones futbolísticas que mantienen viva la pasión por el balompié.

Entre ellas destaca la “Chavita League”, dirigida por Salvador “Chava” y su socio Juan, donde compiten 20 equipos y cuyos encuentros se disputan los domingos en las canchas ubicadas al final de Milwaukee Avenue.

Equipo “Unión Cárdenas”

También sobresalen la Liga MAD, encabezada por Pedro Zepeda, con 20 equipos que juegan en las canchas 2 y 3 de Warner Park; la Liga de Latinos y Latinas de Madison, presidida por Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente como el “Viejo Roberto”, que reúne a otros 20 equipos en las canchas 1 y 2 de Warner Park; la Liga de Veteranos, dirigida por Jorge Ortiz y Erick Hernández, con la participación de 21 equipos que juegan los sábados; y la Liga Capital Latina de Madison, organizada por Leo Castillo y Edgar Martínez, que congrega a cerca de 40 equipos y desarrolla sus encuentros en las instalaciones de TOCA Indoor.

El pasado domingo, el reportero de La Comunidad News Online fue invitado a cubrir la jornada de la “Chavita League”, donde, de acuerdo con información proporcionada por el árbitro Noé Rodríguez, participan 20 equipos en un campeonato que continúa creciendo en nivel competitivo y asistencia de aficionados.

San Marcos impone condiciones

El primer encuentro enfrentó a Ave Fénix y San Marcos, dos escuadras integradas por talentosos jugadores de diversas nacionalidades, entre ellas México, Honduras y Nicaragua.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos protagonizaron un partido intenso, de ida y vuelta, con constantes llegadas de peligro. Al final, la mayor contundencia ofensiva de San Marcos fue determinante para quedarse con la victoria por 4-2, en un duelo que mantuvo entretenidos a los asistentes pese al sofocante calor.

Unión Cárdenas reaccionó en la segunda mitad

En el segundo compromiso de la jornada se enfrentaron Unión Cárdenas y Madison F.C.

El conjunto de Unión Cárdenas, dirigido por Mario Reyes e integrado por futbolistas originarios de México, Honduras, Venezuela y Nicaragua, se midió ante Madison F.C., equipo encabezado por “El Rey”, conformado en su mayoría por jugadores africanos, además de representantes de otras nacionalidades.

El primer tiempo concluyó empatado 1-1, reflejando el equilibrio entre ambas escuadras. Sin embargo, en la segunda mitad, Unión Cárdenas elevó su nivel futbolístico, mostró mayor contundencia en ataque y terminó imponiéndose con autoridad por 3-1, sumando así una importante victoria dentro del campeonato.

Una vez más, la “Chavita League” demostró que el fútbol latino en Madison continúa fortaleciéndose gracias al entusiasmo de jugadores, dirigentes, árbitros y aficionados, quienes, sin importar las condiciones climáticas, mantienen viva la pasión por el deporte más popular del mundo.