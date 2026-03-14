Programa de pasantías del Condado de Dane abre puertas a empleos bien remunerados en carreteras y transporte

¡Grandes oportunidades laborales!

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Jorge Aguilar y el programa de pasantías

Madison.- Con el objetivo de abrir nuevas oportunidades laborales para la comunidad, el Departamento de Carreteras del Dane County Highway and Transportation Department presentó su programa de pasantías durante una sesión informativa realizada el miércoles 11 de marzo de 2026 en las instalaciones de la Latino Academy of Workforce Development, ubicadas en 2909 Landmark Place, en la ciudad de Madison.

La actividad se desarrolló entre las 5:00 y las 6:30 de la tarde y estuvo dirigida a personas interesadas en iniciar una carrera en el sector de la construcción y mantenimiento de carreteras. La presentación fue conducida por Jorge Aguilar, director del programa, junto a Sylvia J. Maldonado, coordinadora de la academia, ante un grupo de participantes que acudieron para conocer de primera mano las oportunidades que ofrece esta iniciativa.

Foto parcial de los asistentes al programa de pasantías

Durante la bienvenida, Aguilar explicó que el programa busca capacitar a nuevos trabajadores para participar en proyectos de construcción, mantenimiento y operación de carreteras en el condado y en todo el estado de Wisconsin. Para ello, los participantes reciben formación práctica con maquinaria especializada, incluyendo tractores, camiones, equipos motorizados para limpieza de nieve y otros vehículos utilizados en el mantenimiento vial.

Según explicó el instructor, el Departamento de Carreteras y Transporte del Condado de Dane se encarga de planificar, diseñar, construir y mantener el sistema de carreteras troncales del condado, además de colaborar en el mantenimiento de autopistas interestatales y estatales dentro de su jurisdicción. Entre sus responsabilidades también se incluyen la gestión de permisos de acceso a carreteras y trabajos ambientales como el control de maleza, la siega de bordes de carretera y programas de limpieza.

Pasantías pagadas con buenos salarios

Sylvia J. Maldonado y el programa Commercial Truck Driving Training

Uno de los aspectos que más interés despertó entre los asistentes fue que el programa ofrece pasantías remuneradas. Entre ellas destaca un programa de seis meses para trabajadores de carreteras, con un salario aproximado de $27.51 por hora.

Asimismo, existen puestos de pasantes de ingeniería de término limitado (LTE) con una remuneración de $27.14 por hora.

El programa de pasantías del Departamento de Carreteras del Condado de Dane tiene una duración aproximada de 30 semanas y está enfocado en el aprendizaje práctico en mantenimiento y construcción vial. En muchos casos se requiere contar con un permiso o licencia de conducir comercial (CDL) clase A o B, ya que los participantes trabajan con equipos y vehículos especializados.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es diversificar la fuerza laboral y preparar a los participantes para empleos estables y de largo plazo dentro del sector del transporte y la infraestructura.

Foto parcial de los asistentes al programa programa Commercial Truck Driving Training

Requisitos principales

Entre los requisitos básicos para participar en el programa se incluyen:

Poseer permiso o licencia comercial CDL clase A o B

Tener diploma de escuela secundaria o equivalente

Capacidad para realizar trabajo físico intenso , incluyendo levantar más de 50 libras

, incluyendo levantar más de 50 libras Disponibilidad para trabajar al aire libre en diferentes condiciones climáticas

Disponibilidad para trabajar noches, fines de semana o feriados, especialmente en emergencias

Las personas interesadas pueden presentar sus currículos o resúmenes a Sylvia J. Maldonado en las oficinas de la Latino Academy of Workforce Development, en 2909 Landmark Place, o enviar su información al correo electrónico andrea@latinoacademywi.org.

Sylvia J. Maldonado y Jorge Aguilar conductores de los progrmas

Programa gratuito para conductores de camiones

Durante la misma sesión informativa, Maldonado también presentó el programa Commercial Truck Driving Training, una capacitación gratuita orientada a la obtención de la Licencia de Conducir Comercial (CDL) Clase A.

El curso incluye aproximadamente 40 horas de instrucción teórica para obtener el permiso de aprendizaje comercial, así como entre 120 y 160 horas de entrenamiento práctico en conducción de camiones. Además, ofrece horarios flexibles, certificación reconocida por la industria y asesoramiento profesional personalizado.

Elegibilidad para el programa de conducción

Los requisitos básicos incluyen:

Tener al menos 18 años de edad

Poseer licencia de conducir válida del estado de Wisconsin

Presentar comprobante de residencia o presencia legal en Estados Unidos

Contar con un historial de conducción limpio, aunque se aceptan infracciones menores

Este esfuerzo de capacitación laboral es posible gracias a la colaboración entre el Condado de Dane, la Urban League of Greater Madison y la Latino Academy of Workforce Development, instituciones que trabajan conjuntamente para crear oportunidades laborales y ampliar la participación de diversas comunidades en el sector de infraestructura y transporte.