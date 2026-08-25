TODO LISTO PARA LA GRAN FINAL! F.C. Madison y Deportivo Escondido se disputan el título de la Segunda División de la Liga Mad

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Equipo “FC. Madison”

Madison.- La emoción del fútbol latino vuelve a apoderarse de las canchas de Madison. Este domingo 30 de agosto, la Liga Mad vivirá una jornada decisiva con las finales de sus dos principales divisiones, en las instalaciones de Warner 1, donde cuatro equipos saldrán en busca de la gloria y del ansiado título de campeón.

Como parte de su misión de informar a la comunidad latina de Madison sobre los acontecimientos deportivos, sociales y culturales que se desarrollan en la ciudad, La Comunidad News Online estuvo presente el pasado domingo 23 de agosto para cubrir una de las semifinales de la Segunda División, protagonizada por dos equipos que llegaron a la cancha con un solo objetivo: conseguir el boleto a la gran final.

F.C. Madison impuso su fútbol y goleó 4-0 a Toros F.C.

El encuentro semifinal enfrentó a F.C. Madison y Toros F.C., en un partido que desde el pitazo inicial mostró la intensidad y el entusiasmo característicos del fútbol amateur de Madison.

F.C. Madison, dirigido por la dupla conformada por Fredy Eulogio (hijo) y Jaime Ruiz (padre), ambos apasionados por el fútbol, tomó el control del encuentro desde los primeros minutos. El conjunto cuenta con una plantilla multicultural, integrada por jugadores de origen mexicano, afroamericano y estadounidense, mientras que Toros F.C. reúne principalmente futbolistas de México y Centroamérica.

F.C. Madison no tardó en demostrar su superioridad dentro del terreno de juego. Durante el primer tiempo consiguió marcar dos goles, tomando una cómoda ventaja de 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo mantuvo la presión y continuó dominando las acciones. La ofensiva de F.C. Madison volvió a encontrar el camino del gol en dos oportunidades más, para completar una contundente victoria de 4-0 sobre Toros F.C.

Con este resultado, F.C. Madison aseguró su clasificación a la gran final de la Segunda División, donde se enfrentará a Deportivo Escondido este domingo 30 de agosto, a partir de las 4:00 de la tarde, en Warner 1.

La jornada promete emociones fuertes, ya que los equipos finalistas llegan con la ilusión de cerrar la temporada levantando el trofeo de campeón.

Domingo de finales en Warner 1

La Liga Mad ha preparado un programa especial para este domingo 30 de agosto, con dos partidos correspondientes a las finales de Primera y Segunda División.

Warner 1 – Domingo 30 de agosto

2:00 p. m. — Libertad vs. University Blendz F.C.

Final – Primera División

— Libertad vs. University Blendz F.C. 4:00 p. m. — F.C. Madison vs. Deportivo Escondido

Final – Segunda División

Todo está preparado para una verdadera fiesta futbolística. Los aficionados tendrán la oportunidad de acompañar a sus equipos en una jornada en la que el esfuerzo de toda una temporada se definirá en 90 minutos.

La Comunidad News Online estará presente para llevar a sus lectores la información y los resultados de esta gran jornada del fútbol de la comunidad latina de Madison.