“Un Día de Acción de Gracias para Servir: Good Shepherd celebra 31 años de fe, comunidad y mesa compartida”

Foto cortesía de la Iglesia Luterana Good Shepherd

Madison.– Con un espíritu profundamente arraigado en la fe cristiana y en el llamado a servir al prójimo, la Iglesia Luterana Good Shepherd celebrará este jueves 27 de noviembre su tradicional Comida Comunitaria de Acción de Gracias, un gesto solidario que cumple ya 31 años reuniendo a cientos de vecinos en torno a una mesa compartida.

Más de 150 voluntarios —miembros de la congregación y residentes de toda la ciudad— se unirán una vez más para preparar y servir una cena tradicional de Acción de Gracias en la sede de la iglesia, ubicada en 5701 Raymond Road, de 11:00 a 13:00 horas. La iniciativa se ha convertido en un símbolo de comunidad, hospitalidad y servicio.

El pastor de extensión comunitaria, Dara Schuller-Hanson, destacó que este encuentro festivo es, para muchos, una forma de vivir auténticamente el espíritu del día. “Cada año contamos con una buena mezcla de voluntarios dentro y fuera de la iglesia”, señaló. “Algunas personas han venido durante décadas. Para ellas, esta es su manera de celebrar: sirviendo a los demás. Es un recordatorio de que el servicio es una parte esencial de nuestra misión en Good Shepherd”.

Además de este evento, la iglesia mantiene activo durante todo el año su reconocido camión de comida Holy COW, que en 2025 distribuyó 6,432 comidas en 72 eventos, gracias al apoyo de 207 voluntarios. “En Good Shepherd, este otoño nos enfocamos en mostrar a la gente cómo pueden prosperar arraigándose en Cristo y creciendo en la fe”, añadió Schuller-Hanson. “Nada de esto sería posible sin el compromiso de quienes dan su tiempo para servir”.

Desde 1994, Good Shepherd ha ofrecido esta cena de Acción de Gracias sin interrupciones. Para este año, la iglesia espera servir alrededor de 500 comidas, que incluirán pavo tradicional con aderezo, puré de papas, arándanos rojos, pastel de calabaza y todos los acompañamientos. También habrá opciones vegetarianas y sin gluten. La comida es completamente gratuita.

Asimismo, otras organizaciones de Madison ofrecerán comidas de Acción de Gracias durante el feriado:

Luke House – 310 S. Ingersoll St. (15:00–16:00, sin cita previa).



– 310 S. Ingersoll St. (15:00–16:00, sin cita previa). Cardinal Bar – 418 E. Wilson St. (17:00–22:00, modalidad “pague lo que pueda”).



– 418 E. Wilson St. (17:00–22:00, modalidad “pague lo que pueda”). Iglesia Luterana Lakeview – 4001 Mandrake Road (al mediodía; requiere confirmar asistencia al 608-244-6181 ).



– 4001 Mandrake Road (al mediodía; requiere confirmar asistencia al ). Delta Beer Lab – servicio de comida de 15:00 a 17:00; se recomienda registro previo llamando al 608-640-4500.



El Día de Acción de Gracias no solo invita a compartir alimentos, sino a renovar la esperanza y fortalecer la hermandad. En Madison, Good Shepherd lo recuerda cada año con un mensaje claro: servir también es celebrar.