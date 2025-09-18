🌟 ¡Oportunidad de Trabajo en el Corazón de Madison! 🌟

Ayuda Doméstica y de Compañía – Cerca del Capitolio

Se busca una persona responsable y confiable para asistir a una señora de 96 años que vive de manera independiente en una casa privada, justo a pasos del Capitolio (off the Square).

Tareas principales:

Planchar ropa 👕

Hacer compras 🛒

Cocinar comidas sencillas 🍲

Barrer y mantener limpio el patio trasero 🧹

Otras labores ligeras del hogar

Detalles del puesto:

2 a 3 turnos por semana (flexibles y negociables)

(flexibles y negociables) Entre 9 y 12 horas semanales

Ambiente seguro, respetuoso y confidencial

Se valoran referencias o carta de recomendación

Se habla español.

📞 Contacto directo: 608-381-8369 o 608-658-1102