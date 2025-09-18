LA COMUNIDAD NEWS ON LINE

🌟 ¡Oportunidad de Trabajo en el Corazón de Madison! 🌟

Ayuda Doméstica y de Compañía – Cerca del Capitolio

Se busca una persona responsable y confiable para asistir a una señora de 96 años que vive de manera independiente en una casa privada, justo a pasos del Capitolio (off the Square).

Tareas principales:

  • Planchar ropa 👕
  • Hacer compras 🛒
  • Cocinar comidas sencillas 🍲
  • Barrer y mantener limpio el patio trasero 🧹
  • Otras labores ligeras del hogar

Detalles del puesto:

  • 2 a 3 turnos por semana (flexibles y negociables)
  • Entre 9 y 12 horas semanales
  • Ambiente seguro, respetuoso y confidencial
  • Se valoran referencias o carta de recomendación

Se habla español.

📞 Contacto directo: 608-381-8369 o 608-658-1102

