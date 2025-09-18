🌟 ¡Oportunidad de Trabajo en el Corazón de Madison! 🌟

Ayuda Doméstica y de Compañía – Cerca del Capitolio
Se busca una persona responsable y confiable para asistir a una señora de 96 años que vive de manera independiente en una casa privada, justo a pasos del Capitolio (off the Square).
Tareas principales:
- Planchar ropa 👕
- Hacer compras 🛒
- Cocinar comidas sencillas 🍲
- Barrer y mantener limpio el patio trasero 🧹
- Otras labores ligeras del hogar
Detalles del puesto:
- 2 a 3 turnos por semana (flexibles y negociables)
- Entre 9 y 12 horas semanales
- Ambiente seguro, respetuoso y confidencial
- Se valoran referencias o carta de recomendación
Se habla español.
📞 Contacto directo: 608-381-8369 o 608-658-1102