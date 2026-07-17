Fabiola Hamdan: nueva integrante de la Junta Directiva del Madison College, una vida dedicada a abrir caminos y construir oportunidades

La inmigrante boliviana que llegó a Madison como adolescente ha dedicado más de 25 años a defender a las familias, promover la educación y construir una comunidad con mayores oportunidades para todos

Fabiola Hamdan, foto Madison College

Durante más de 25 años, Fabiola Hamdan ha trabajado silenciosamente, pero con enorme impacto, para construir una comunidad más justa, inclusiva y llena de oportunidades. Ahora, su trayectoria de servicio da un nuevo paso con su nombramiento como integrante de la Junta Directiva del Distrito de Madison College, donde servirá hasta junio de 2029.

El nombramiento reconoce una vida dedicada a ayudar a niños, familias y comunidades inmigrantes. Actualmente, Hamdan se desempeña como gerente de servicios humanos del Condado de Dane y fue la primera especialista en Asuntos de Inmigración del condado, cargo que asumió en 2017 después de 18 años como trabajadora social comunitaria.

“Fabiola está comprometida con escuchar, defender y crear oportunidades para los niños y las familias”, afirmó Shiva Bidar-Sielaff, presidenta de la Junta del Madison College. “Su liderazgo y conocimiento de las comunidades a las que servimos serán fundamentales”.

Como parte del Wisconsin Technical College System, Madison College está dirigido por una junta de nueve miembros que representa a todo el distrito y funciona como el vínculo oficial entre la institución y la comunidad. La institución promueve un modelo de liderazgo basado en la gobernanza compartida y la responsabilidad colectiva para establecer sus políticas, estrategias y prioridades. La experiencia de Hamdan como defensora de las familias y las comunidades inmigrantes aporta una perspectiva particularmente valiosa a esa misión.

La historia de Fabiola comienza en La Paz, Bolivia. En la década de 1980, siendo adolescente, emigró con su familia a Madison para que su madre pudiera recibir tratamiento por un tumor cerebral en UW Hospital. Sin seguro médico ni asistencia económica, los ahorros de sus padres fueron destinados al tratamiento. Fabiola recuerda que trabajó en todos los empleos que pudo para ayudar a su familia.

Sus padres, un maestro y una directora escolar, viajaban a zonas rurales de Bolivia para enseñar y le inculcaron desde pequeña el valor de la educación.

“Como mujer inmigrante, era muy importante continuar mi educación, pero fue una época muy difícil. No hablaba inglés y mi mamá estaba muy enferma. Tuve muchos desafíos, pero los superé con persistencia”, recuerda.

Con determinación, obtuvo una licenciatura y una maestría en Trabajo Social de UW–Madison. Allí también conoció a su esposo, Imad, originario de Amán, Jordania. La pareja tiene dos hijos: Mahlek, de 24 años, y Nabil, de 21.

A lo largo de su carrera, Hamdan ha servido en el Consejo Estatal de Acción Afirmativa del gobernador Tony Evers, el Latino Consortium for Action y otros comités. Su labor ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo el YWCA Women of Distinction Award y el Distinguished Service Award de la National Association of Social Workers.

“Quiero tener una comunidad que sea segura y que proporcione una vida mejor y mejores oportunidades para todas las personas”, afirma.

Su nuevo nombramiento abre otro capítulo en una trayectoria dedicada a convertir la experiencia, la educación y el servicio en oportunidades para los demás.