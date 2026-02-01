Fe, memoria y denuncia: líderes religiosos alzarán su voz frente a ICE en Milwaukee

La Comunidad News Online

Madison.– Líderes religiosos y miembros de la comunidad inmigrante de Milwaukee realizarán una vigilia pública el domingo 1 de febrero en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicadas en el lado noroeste de la ciudad, en memoria de las personas que murieron tras encuentros con agentes de ICE durante el año 2026.

De acuerdo con un comunicado de prensa recibido en la redacción de este medio para su publicación inmediata, la vigilia también será una denuncia pública unificada contra los planes de construir un nuevo centro de detención de ICE en Milwaukee. Los organizadores sostienen que la comunidad no necesita una mayor infraestructura ni presencia policial migratoria, ya que —afirman— estas políticas generan más daño, miedo e inestabilidad en las familias y vecindarios inmigrantes.

“La semana pasada, seis de nosotros, de la organización MICAH, estuvimos en Minneapolis visitando los lugares sagrados de quienes fueron asesinados por ayudar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, expresó la Hermana Barbara Pfarr, SSND. “Allí acompañamos a nuestra organización hermana, cuyos miembros —en su mayoría latinos— viven escondidos en sus casas por temor a ICE. No experimentan la prometida ‘libertad de los hijos de Dios’. Las políticas de ICE violan nuestros valores religiosos más sagrados. No podemos permitir que esto ocurra en ningún lugar, y mucho menos aquí en Milwaukee”.

Pfarr también hizo un llamado directo a las autoridades electas para que trabajen por la rendición de cuentas, la transparencia y políticas migratorias humanas, y rechazó la expansión del centro de detención de ICE en la ciudad.

El encuentro incluirá oraciones, reflexiones y momentos de silencio, guiados por líderes religiosos locales y miembros de la comunidad. Los organizadores enfatizaron que el evento busca expresar solidaridad con las familias afectadas y reforzar un llamado colectivo a priorizar políticas que respeten la dignidad humana.

Entre los participantes se encuentran clérigos, organizadores comunitarios, defensores de los derechos de los inmigrantes y residentes de Milwaukee, quienes exigen el fin de la expansión de ICE y la reorientación de recursos públicos hacia servicios esenciales como la atención, la vivienda y el bienestar comunitario.

Detalles del evento

Qué: Vigilia comunitaria y denuncia pública contra la expansión de ICE

Dónde: Instalaciones de ICE, lado noroeste de Milwaukee

Cuándo: Domingo 1 de febrero, 4:00 p.m.

Quién: Líderes religiosos, organizadores comunitarios y residentes

Los medios de comunicación y el público están invitados a asistir.

