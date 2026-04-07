¡Final de alto voltaje en Madison! La Liga Capital Latina desata una batalla épica por el título en Toca Socce

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Equipo “La Raza”

Madison, Wisconsin. — La emoción del fútbol bajo techo llega a su punto culminante en la Liga Capital Latina de Indoor Invierno 2025-2026, que se disputa en TOCA Soccer. Tras una electrizante jornada de semifinales, ya están definidos los protagonistas que lucharán por la gloria en una final que promete ser inolvidable.

El pasado sábado 4 de abril, uno de nuestros reporteros fue testigo directo de una jornada cargada de intensidad, donde la adrenalina y el talento se apoderaron de la cancha. Los equipos dejaron el alma en cada jugada en busca del ansiado boleto a la gran final, regalando al público encuentros vibrantes y de alto nivel competitivo.

Entre los duelos más destacados, La Raza impuso su jerarquía con una contundente victoria de 8-3 sobre Ecuador F.C., asegurando su clasificación con autoridad. Bajo la dirección de Juan Ocecotl, el equipo demostró su firme candidatura al título.

Equipo “Deportivo Escondido “

En otro choque de alto voltaje, Deportivo Escondido dirigido por Ismael Diaz logró avanzar tras empatar 2-2 frente a Madison United, conjunto dirigido por Jesús Domínguez. Gracias a su mejor ubicación en la tabla general, Deportivo Escondido selló su pase a la final, confirmando su regularidad a lo largo del campeonato.

Con estos resultados, el escenario queda listo para una final que promete desbordar pasión, talento y emociones en la capital de Wisconsin.

Edgar Martinez y Leo Castillo

De acuerdo con los representantes de la Liga Capital Latina, Leo Castillo y Edgar Martínez, al término de los encuentros se realizará la premiación oficial, que incluirá medallas, trofeos y un incentivo económico para los equipos destacados, cumpliendo así con los compromisos asumidos con los participantes.

Asimismo, los organizadores extienden una cordial invitación a toda la comunidad futbolera de Madison a ser parte de la gran clausura, que contará con la animación del DJ de Radio La Sabrosa, quien además estará transmitiendo en vivo los momentos más emocionantes de la jornada.

📅 Rol de partidos — Sábado 11 de abril

6:00 p.m. — San José vs. Madison Fire

— San José vs. Madison Fire 7:00 p.m. — La Raza vs. Chispas de Brillo

— La Raza vs. Chispas de Brillo 8:00 p.m. — Uni Blends vs. Deportivo Escondido

La mesa está servida. El título está en juego. Y en Madison, el fútbol latino se prepara para vivir una noche que quedará grabada en la memoria de su afición.