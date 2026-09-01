¡Hasta el próximo verano! Dane Dances se despide de Madison tras un agosto inolvidable

La Comunidad News Online

Cold Sweat & The Brew City Horns

Madison.- La tradicional fiesta veraniega más querida por la comunidad de Madison, Dane Dances, se despidió el pasado viernes 28 de agosto hasta su regreso en el verano de 2027, poniendo fin a cuatro memorables noches de música, baile, convivencia y celebración en el emblemático Monona Terrace Community and Convention Center.

Durante los cuatro viernes del mes de agosto, miles de personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de un extraordinario programa artístico que reunió a destacados conjuntos musicales, intérpretes y DJ de diferentes estilos y géneros musicales, varios de ellos con reconocimiento nacional e internacional.

All Cooper y voluntarios en escena

Entre los artistas y agrupaciones que animaron la temporada 2026 se encontraron La Obra Latin, The Voices R&B, acompañados por el DJ Francis Medrano; Junior Rivera Latin, junto al DJ Nasa Milwaukee; Slave R&B/Funk y Klymaxx con Joyce Irby, representantes de los géneros R&B, funk y pop, acompañados por el DJ C-Man de Chicago.

La gran despedida de la temporada contó con la participación de Cold Sweat & The Brew City Horns, con su contagiosa propuesta de dance, pop y rock, así como la Orquesta Salsoul Del Mad, que puso el sabor latino y la fusión musical de la noche, acompañados por el DJ Chamo.

Música, baile y una vista incomparable

Orquesta Salsoul Del Mad

Uno de los aspectos que caracteriza a Dane Dances es la combinación perfecta de música en vivo, baile, gastronomía y un ambiente familiar en la espectacular terraza de Monona Terrace, desde donde los asistentes pueden disfrutar de una impresionante vista del lago Monona.

Pero Dane Dances representa mucho más que un espectáculo musical. A través de los años se ha convertido en un espacio de encuentro comunitario donde personas de diferentes edades, nacionalidades, culturas y condiciones sociales se reúnen para compartir una misma pasión: la música y la alegría de convivir.

Foto parcial de los presente en el evento.

Jóvenes, niños, adultos y personas de diferentes orígenes culturales participaron una vez más en esta celebración veraniega. Afroamericanos, latinos, anglosajones, asiáticos y miembros de muchas otras comunidades se encontraron en un ambiente de respeto, amistad y convivencia.

Sin importar el idioma, la raza, las creencias religiosas, las opiniones políticas o las diferencias personales, todos compartieron el mismo espacio, bailaron al ritmo de la música y disfrutaron como una gran familia.

Marco y Tatiana Segura, Rafael y Gladys Viscarra, Marco Peres y su esposa de La Paz, Bolivia

Ese espíritu de unidad es, precisamente, uno de los mayores valores que ha convertido a Dane Dances en una de las tradiciones más importantes y queridas del verano en la capital de Wisconsin.

El trabajo silencioso de los voluntarios

El éxito de este evento es posible, año tras año, gracias al esfuerzo y dedicación de numerosos hombres y mujeres voluntarios que donan generosamente su tiempo para servir a la comunidad.

Gladys Viscarra y los visitantes de Puerto Rico

Estos voluntarios, bajo la dirección del reconocido líder comunitario Al Cooper, desempeñan diferentes funciones durante cada presentación. Algunos colaboran en la recepción de donaciones, mientras otros ayudan a orientar a los asistentes y a mantener el orden en las áreas de entrada y salida.

Su trabajo, muchas veces realizado de manera silenciosa y sin recibir nada a cambio, es fundamental para mantener viva una tradición que ha logrado reunir durante décadas a generaciones enteras de residentes de Madison y visitantes de otras comunidades.

Seguridad y armonía para toda la familia

La seguridad también constituye una parte importante de la organización de Dane Dances. Personal de seguridad y agentes encargados del orden estuvieron presentes durante las diferentes presentaciones, contribuyendo a mantener un ambiente tranquilo, seguro y armonioso para todas las personas asistentes.

Gracias a esta coordinación, las familias pudieron disfrutar de las actividades con tranquilidad mientras la música, el baile y la convivencia se apoderaban de la terraza de Monona Terrace.

El apoyo de los patrocinadores

Voluntarios de Dane Sances

La temporada 2026 de Dane Dances también fue posible gracias al respaldo de sus numerosos patrocinadores y organizaciones colaboradoras, entre ellos MGE, UW Health, UMOJA Magazine Madison, Madison Arts, TruStage, Wisconsin Mutual Insurance Company, Great Dane Pub & Brewing Company, The Capital City Hues, Live It Up! with Lee & Friends, Macaroni Kid, La Comunidad News Online, así como otras empresas, organizaciones, fundaciones y personas comprometidas con el fortalecimiento de la comunidad.

Los organizadores expresaron su agradecimiento a todos aquellos que, mediante su tiempo, trabajo, donaciones y patrocinio, hacen posible la realización anual de este importante evento comunitario.

“Gracias por invertir en una comunidad donde todos pueden reunirse, conectarse y celebrar juntos. Gracias por su colaboración y por ayudar a mantener vivo el espíritu de Dane Dances”, expresaron miembros de la organización sin fines de lucro.

Con el último acorde musical de la noche del viernes 28 de agosto, Dane Dances bajó el telón de su temporada 2026. Sin embargo, el recuerdo de cuatro viernes llenos de música, baile, amistad y convivencia permanecerá vivo en la memoria de quienes participaron.

Madison tendrá que esperar hasta el próximo verano de 2027 para volver a disfrutar de esta gran celebración comunitaria que, año tras año, demuestra que la música tiene el poder de unir a las personas.

Dane Dances se despide, pero solo por ahora. La música volverá a sonar el próximo verano.