Precios de viviendas en Madison crecen más rápido que los ingresos familiares

Ls Comunidad News Online

MADISON, Wisconsin – Comprar una vivienda en Madison se ha vuelto cada vez más difícil para muchas familias trabajadoras. Un reciente informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios revela que los precios de las viviendas en el área metropolitana de Madison continúan aumentando a un ritmo mucho mayor que el crecimiento de los ingresos familiares, agravando un problema de asequibilidad que afecta especialmente a quienes buscan adquirir su primera casa.

El estudio, publicado en mayo, analizó las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos y determinó que Madison fue la única ciudad donde la brecha entre los precios de venta de las viviendas y los ingresos de los hogares se amplió entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Para medir esta relación, el informe utiliza un “índice de alineación”, que compara la distribución de los precios de las viviendas con la distribución de los ingresos familiares. Antes de la pandemia, Madison registraba un índice cercano al 86%, considerado relativamente saludable. Sin embargo, esta cifra descendió a aproximadamente 71% en marzo de 2025 y cayó aún más hasta el 63% en marzo de este año, reflejando una pérdida significativa de equilibrio en el mercado inmobiliario.

Aunque Madison no se encuentra entre las áreas metropolitanas con la situación más crítica del país, el informe la clasifica dentro de la categoría de “escasez significativa”, el quinto nivel de una escala de seis categorías que va desde “buena alineación” hasta “escasez grave”. Ciudades como Nueva York y Los Ángeles presentan condiciones aún más severas, mientras que Milwaukee-Waukesha mantiene una situación intermedia.

Los investigadores atribuyen el encarecimiento de las viviendas en Madison a varios factores, entre ellos la fuerte demanda de compradores, el rápido crecimiento de la población y una oferta limitada de viviendas disponibles. Esta combinación ha provocado que las propiedades aumenten de precio más rápido que los salarios, reduciendo las opciones para familias de ingresos medios.

“La gente quiere vivir en Madison. Es una comunidad muy atractiva, pero simplemente no contamos con suficientes viviendas a precios que las familias puedan pagar”, señaló Cheryl Mortvedt, presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Centro Sur de Wisconsin.

El profesor de planificación urbana de la Universidad de Wisconsin-Madison, Kurt Paulsen, explicó que la situación actual refleja tendencias que se vienen observando desde hace varios años. A nivel nacional, las tasas hipotecarias continúan siendo elevadas, lo que desanima a muchos propietarios a vender sus casas y limita aún más la oferta disponible. Además, los costos de construcción se han incrementado considerablemente desde la pandemia.

Paulsen destacó que durante los últimos 15 años no se han construido suficientes viviendas unifamiliares en Madison, lo que ha generado un inventario extremadamente reducido. Como consecuencia, los compradores compiten intensamente por un número limitado de propiedades.

El impacto ya no afecta únicamente a familias de bajos ingresos. Según Paulsen, hogares con ingresos anuales entre 100 mil y 125 mil dólares también están enfrentando crecientes dificultades para encontrar viviendas adecuadas dentro de su presupuesto.

Con una hipoteca a 30 años, una tasa de interés del 6.48% y un pago inicial del 20%, una familia que gana 100 mil dólares al año podría adquirir una vivienda de aproximadamente 390 mil dólares. Un hogar con ingresos de 125 mil dólares podría acceder a una propiedad cercana a los 493 mil dólares.

Sin embargo, el precio medio de venta de una vivienda en el condado de Dane alcanzó los 454,900 dólares el año pasado, muy por encima de los 297,500 dólares registrados en 2019. Paralelamente, las ventas totales de viviendas disminuyeron cerca de un 20% en comparación con los años previos a la pandemia.

Ante esta realidad, muchos compradores, especialmente quienes adquieren su primera vivienda, están ampliando su búsqueda hacia comunidades ubicadas a 30 o 45 minutos de Madison, donde los precios son más accesibles.

Las asociaciones inmobiliarias locales respaldan cambios en las políticas públicas para acelerar nuevas construcciones y facilitar que más viviendas existentes lleguen al mercado. Pese a los desafíos, especialistas coinciden en que Madison continúa siendo uno de los mercados inmobiliarios más sólidos del Medio Oeste, aunque advierten que será necesario aumentar la oferta de viviendas en todos los niveles de precios para evitar que la crisis de asequibilidad continúe profundizándose.