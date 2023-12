“Estrellas en Ascenso: Revelando el Espíritu Latino Imparable en Wisconsin – ¡Las Crónicas Inspiradoras del 2023!”

“Testimonios de lucha, logros y valentía: Descubre las historias que inspiraron y transformaron corazones en La Comunidad News durante este año.”

La Comunidad News Online, desde su transición a la plataforma digital tras la pandemia, ha continuado su legado como la voz esencial de la comunidad Latina en Wisconsin. En el transcurso del año 2023, ha narrado relatos inspiradores y emotivos que destacan el coraje y la dedicación de individuos latinos que se han establecido en el estado. Desde emprendedores valientes hasta profesionales destacados y héroes cotidianos, estas historias personifican la lucha, la superación y el espíritu de triunfo que han caracterizado a aquellos que persiguen sus sueños en tierras lejanas. En un mundo lleno de desafíos, La Comunidad News se enorgullece de compartir estas experiencias que representan la verdadera esencia de la comunidad Latina en Wisconsin.

Madison.- El 31 de diciembre los latinoamericanos suelen utilizar una serie de rituales y creencias para despedir el tiempo que pasa, olvidar lo malo y agradecer por lo bueno. Después de que el reloj marca los primeros minutos del nuevo año, inicia una serie de promesas que muchas se cumplen a cabalidad y otras se quedan en simples deseos que nunca comienzan.

Son 525.600 minutos, 8.760 horas y como mínimo 365 oportunidades diarias que cada uno tiene para cumplir sus sueños o trabajar para alcanzarlos. Sin embargo, cuando se aterriza en un país como Estados Unidos, los cambios pueden ser tan estridentes que a unos les cuesta más que a otros, retomar el rumbo y volver a equilibrarse.

Algunos se refugian en su trabajo para no extrañar a los suyos, pero sin un norte específico, otros buscan aliento en el deporte, en la música, en personas y otros desisten y se regresan a su nido. ¿Se ha preguntado qué vino a hacer a Wisconsin? ¿Está trabajando por cumplir ese sueño que lo desvelaba cuando dormía en la cama que tenía en el centro o el sur de América? ¿Es la misma persona que antes? ¿Sigue persiguiendo ese mismo deseo?

Cualesquiera que sean las respuestas a las preguntas anteriores, lo importante es que continúe soñando, siga trabajando en usted, en los suyos y en sus objetivos. Cuando se habla de super héroes, heroínas y villanos es normal que por la mente se cruzan imágenes de Spiderman, Superman, Hulk, Iron Man, entre otros.

Sin embargo, en La Comunidad News buscamos resaltar el papel que desempeña todo aquel hombre, mujer o miembro de la comunidad LGBTIQ+ dentro del estado de Wisconsin desde que se marchó con sus petacas y llegó a Estados Unidos de América. Para nosotros ellos son los superhéroes de carne y hueso que día a día alentamos.

La tarea de estar en una tierra como esta no es fácil, pero ya hay un camino recorrido y la misión, aunque no sea fácil, debe continuar. Desde Ushuaia, la punta más extrema de América del Sur, miles de personas atraviesan la Patagonia argentina. Otros desde Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela cruzan la cadena montañosa más grande del mundo conocida como la cordillera de los Andes intentando perseguir el sueño americano.

Uruguayos, paraguayos, brasileños y panameños también lo intentan. Qué decir de los que están más cerca al “país de las maravillas”. Los mexicanos, cubanos, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, dominicanos, puertorriqueños se inventan cada vez más piruetas para estar al otro lado del charco.

El pago a coyotes, robos, injusticias, riesgos, violaciones y torturas son algunos de los ingredientes de ese cóctel que muchos deciden degustar para después gozar del dulce sabor del triunfo. Son muchas rutas y un destino. Por ejemplo, la espesa selva del Darién, una frontera que conecta el sur con el centro de América ha sido una de las más recientes medidas que han tomado los sudamericanos que buscan dejar su territorio, cruzar el infierno y apostarle a un mejor futuro.

De acuerdo a un informe publicado por el portal web Statista, en 2020, “la población de origen hispano en Estados Unidos superó los 59 millones de habitantes. De ellos, aproximadamente el 61,5% procedía de México. Por su parte, dos países caribeños ocupaban la segunda y tercera posición del ranking, Puerto Rico y Cuba, con porcentajes del 9,6% y el 3,93%, respectivamente”.

Específicamente en Wisconsin, el censo más reciente publicado arrojó que en el 2020, de un total de 5.893 millones de habitantes, 447.290 son hispanos/latinos, es decir, el 7.6% de la población en el estado.

Como se mencionó anteriormente el camino es largo y difícil. Aquel que logra entrar a la tierra del Tío Sam, no llega con un futuro asegurado. Pisa tierra estadounidense, pero empieza a enfrentarse con un sinnúmero de eventualidades que desafían su estadía en el país, cuestionan la decisión que creían haber tomado de modo seguro y las emociones empiezan a subir y a bajar como si la vida fuera una montaña rusa todos los días.

Estar lejos, extrañar la comida y la cultura, enfrentar un nuevo idioma, desear un sábado de juerga, aceptar la frialdad de los ‘güeros’, añorar la sopita de la abuela, adaptarse a las inclemencias del clima; son tan solo unos de los retos que enfrenta cada ser humano que decide irse a la ‘jaula de oro’ como llamaron los Tigres del Norte a Estados Unidos, en una canción popular.

Esa es la tarea de los superhéroes. Aceptan misiones y luchan contra el enemigo todos los días hasta lograr el propósito. No obstante, el llamado es a que sigan perseverando, persistiendo para cumplir el objetivo trazado con el propósito de que la dicha del deber cumplido llegue a cada corazón y al preguntarse si aprovechó este año puede jactarse respondiendo: sí.

La gran mayoría de latinoamericanos que han llegado a Wisconsin, le han puesto el pecho a la brisa, han dedicado su tiempo en construir un proyecto de vida y hoy son grandes líderes en la comunidad, modelo de ejemplo e inspiración. Conozca algunas de las historias que, La Comunidad News ha plasmado como insignia de ejemplo e inspiración:

El viaje heroico de César Morales para lanzar Global Service:

César Morales

César E. Morales, es oriundo de Lima, Perú, emigró a este país en pos del sueño americano y lo está logrando, porque llegó a crear su propia compañía Global Services, LLC, no obstante las adversidades y dificultades de la vida. Su esposa fue una guerrera que luchó contra el maldito cáncer y luchó hasta el último momento pero este mal la arrebató a temprana edad. Los esposos Morales procrearon dos hijos, Franco y Paola. Franco estudia en la Universidad Graphic Design y Paola estudia el segundo año de High School y ambos viven bajo el cuidado de su padre Cesar.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/el-viaje-heroico-de-cesar-morales-para-lanzar-global-service-llc/

Antonio Quintanilla dedicación, sacrificio y servicio al prójimo:

Antonio Quintanilla

Con motivo del cierre del Centro Guadalupe y la reapertura de la misma como Catholic Multicultural Center, este medio le hizo una entrevista a Antonio Quintanilla hace ocho años, por su importancia y contenido, en esta edición reproducimos la misma entrevista.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/antonio-quintanilla-dedicacion-sacrificio-y-servicio-al-projimo/

De vendedor de servicios telefónicos a Intérprete médico de nivel nacional:

Rodolfo Osuna León

Rodolfo Osuna León es un intérprete médico de español para UW Health y actúa como la voz entre pacientes y proveedores. Rodolfo a través de mucho sacrificio y mucho trabajo obtuvo su certificación nacional en interpretación médica y encontró una carrera enfocada en ayudar a las personas en UW Health.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/de-vendedor-de-servicios-telefonicos-a-interprete-medico-de-nivel-nacional/

Diego Damián, emigró a este país con una valija llena de sueños y esperanzas, para lograr “El Sueño Americano,” y lo logró:

Diego Damián

Diego Damián, es un inmigrante de Buenos Aires, Argentina, Sud América, vino a este país en busca del sueño americano y lo logró; pero sin antes haber empezado desde abajo para caminar siempre arriba con mucho sacrificio y perseverancia. Diego Damián se fijó ciertas metas y poco a poco con el correr de los años fue escalando hasta lograr alcanzar lo que a él le gustaba hacer, ser DJ y conductor de un tráiler para recorrer los caminos de la Unión Americana y ser feliz el resto de su vida. ¡Querer es poder!

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/diego-damian-emigro-a-este-pais-con-una-valija-llena-de-suenos-y-esperanzas-para-lograr-el-sueno-americano-y-lo-logro/

Jessica, es un artista brillante de la época moderna que ha logrado oír la voz de su vocación:

Jessica Gutiérrez

Jessica Gutiérrez, además de haberse graduado de la UW-Madison como trabajadora social es una artista que empezó a pintar con acuarelas primero, luego con tinta y después con pasteles al óleo. Empezó pintando flores, bebés, estatuas de Buda y animales. Con su arte quiere inspirar a la gente y recordarles la belleza del mundo.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/jessica-es-un-artista-brillante-de-la-epoca-moderna-que-ha-logrado-oir-la-voz-de-su-vocacion/

Familia Yee Molina revoluciona el negocio de los vestidos de quinceañeras y accesorios en Madison:

Guadalupe García

Guadalupe García llegó con sus padres hace dos años a Madison y veía lejana la posibilidad de celebrar sus quince años como los celebran en México. Pese a las dificultades que trae emigrar, sus padres se encontraron con Mozita’s una tienda con corazón mexicano y alma latina, un espacio donde propios y visitantes son recibidos con los brazos abiertos.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/gracias-a-mozitas-quinceanera-cumplio-su-fiesta-de-ensueno/

Celia una artista de constancia y perseverancia:

Cecilashes

Cuando decidimos partir a tierras lejanas escuchamos múltiples historias, unas buenas y otras no tan esperanzadoras. Algunos tienen caminos con pocas piedras, muchos se sorprenden de lo que encuentran, se cansan a la mitad de la marcha y por una u otra razón renuncian a aquello que una vez añoraron. Otros por el contrario enfrentan adversidades, luchando como guerreros y vencen a todo aquel que quiera frenar sus metas.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/la-belleza-interior-viene-de-adentro-y-las-mejores-pestanas-vienen-de-cecilashes/

Vaquero Mexican Grill, el sueño de un mexicano que se hizo realidad en Madison:

Felipe Francisco su esposa e hijos de Vaquero Mexican Grill

Felipe Francisco no es el vaquero Pecos Bill que estando sin trabajo “fue por lluvia y tanta trajo que hasta a México su Golfo le formó”, aunque parece que sí ha sido uno de los más auténticos que haya existido, pues sus ansias de cumplir lo que un día se prometió tienen a este emprendedor llevando las riendas de Vaquero Mexican Grill, un restaurante que abrió sus puertas hace pocos días y está ubicado en 3904 E. Washington Ave en Madison.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/vaquero-mexican-grill-el-sueno-de-un-mexicano-que-se-hizo-realidad-en-madison-2/

La historia de un Jarocho y una alemana que traspasaron fronteras y sustentan su amor con tarimas de madera:

Albertino Cortés y Jennifer Ford

Cuando de amor se trata, cupido no tiene contemplaciones y sin fijarse en sexo, raza o idioma va disparando flechas que paralizan al que menos se lo imagina. Este fue el caso de Jennifer Ford y Albertino Cortés, una alemana que recorrió más de 7 mil kilómetros, llegó a trabajar a un Mcdonald’s, conoció a Cortés y hoy ya son padres de tres hijos.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/la-historia-de-un-jarocho-y-una-alemana-que-traspaso-fronteras-y-sustentan-su-amor-con-tarimas-de-madera/

Andrea Juárez la artista poblana que plasma sus ideas en rostros de chicos y grandes:

Andrea Juárez

El arte oculto que reposaba en las manos de Juárez era desconocido por ella misma, su tiempo lo dedicaba a organizar las residencias y lugares de trabajo de americanos y aunque muchos intentaron convencerla de sus capacidades hace tan solo unos años aceptó que ese don que posee es único.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/andrea-juarez-la-artista-poblana-que-plasma-sus-ideas-en-rostros-de-chicos-y-grandes/

“¿Estás buscando el éxito? Búscalo detrás del miedo”: propietaria de Eddy’s Wings Decoraciones:

Saraí García de Eddys Wings

Esta es la historia de Saraí García: Llegó hace más de 25 años a Estados Unidos, dejó Matamoros, en México y pasó la “raya” buscando mejores oportunidades. Acá, en Wisconsin conoció a su esposo, el papá de sus tres hijos. Llevaba una vida que consideraba normal, era ama de casa.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/estas-buscando-el-exito-buscalo-detras-del-miedo-propietaria-de-eddys-wings/

“Renuncié a una vida violenta, cogí un tráiler y le di otro rumbo a mi hogar”: Miriam Morales:

Miriam Morales

Su propósito es que aquellas mujeres latinas víctimas de violencia doméstica o cualquier tipo de abuso, conozcan su historia, sepan que no son las únicas, las invita a denunciar, a no dejarse llevar por la presión de una sociedad machista y a salir adelante solas, “nuestros hijos nos merecen libres, felices e independientes. Somos su ejemplo y no merecen cargar con errores de adultos”.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/renuncie-a-una-vida-violenta-cogi-un-trailer-y-le-di-otro-rumbo-a-mi-hogar-miriam-morales/

“El Sabor de la Determinación: Ana Torres y Adolfo Morales, la Pareja que Desafió las Barreras para Alimentar Sueños en Wisconsin”

Ana Torres y Adolfo Morales

Lejos de imaginarse estaba Ana Torres de tener una gran empresa en Estados Unidos después de llegar desde Perú a rebuscarse la vida como operaria y en el área hotelera durante varios años. Su empeño de superación y ganas de salir adelante la motivaron a finalizar la etapa de recibir un sueldo en forma periódica para lanzarse en una nueva aventura.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/el-sabor-de-la-determinacion-ana-torres-y-adolfo-morales-la-pareja-que-desafio-las-barreras-para-alimentar-suenos-en-wisconsin/

La Emocionante Travesía de un Atleta que Inspira a Superar Obstáculos y Promueve la Diversidad en el Deporte:

Baltazar de Anda Santana

Al reflexionar sobre los desafíos previos al Ironman, Baltazar de Anda destacó la dificultad que supuso un aumento de 30 libras desde su última competencia. “Hoy peso 195 libras comparado con las 165 libras del septiembre pasado. El peso adicional hizo que el entrenamiento fuera significativamente más difícil”, admitió. Equilibrar esto con un año ocupado en la Academia Latina, donde se lograron hitos significativos, dificulta el entrenamiento. “Mi mente a menudo jugaba trucos, diciéndome que no podía hacer el Iron Man porque tenía sobrepeso, pero logré superar esas dudas y perseverar en mi entrenamiento”

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/el-desafio-heroico-de-baltazar-de-anda-triunfando-en-el-iron-man-y-elevando-la-voz-latina-en-wisconsin/

Desde las Calles de México hasta los Rascacielos de Wisconsin: La Epopeya de Anthony’s Construction:

Gabriel Navarrete de Anthony Construction

Además del idioma son muchas las características que diferencian a los norteamericanos de los latinos, entre ellas está el valor y la relación que tenemos con nuestras familias. Por una parte sufrimos en silencio la melancolía que trae consigo la distancia, sin embargo, junto a esa montaña de sentimientos que abarcan nuestra vida, también está la posibilidad de creer en la construcción de un mejor futuro personal y para los nuestros. Somos comunidades acostumbradas a compartir en compañía y a celebrar cualquier eventualidad con la excusa de estar juntos.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/anthonys-construction-un-legado-de-un-mexicano-que-trascendio-de-california-a-wisconsin/

El Trayecto de Isauro y Andrea desde la Limpieza hasta Poseer un Negocio Próspero en Wisconsin, Ilustrando la Resiliencia de la Comunidad Latina en los EE. UU.:

Andrea e Isauro

Isauro y Andrea son una pareja cómplice y soñadora que con trabajo duro ha logrado sacar a sus cuatro hijos adelante, conservar un hogar maravilloso y emprender una aventura desde hace unos años para dejar de ser empleados, contribuir a la economía de Wisconsin y brindar empleo a aquel que lo necesita

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/shiny-homes-exitosa-empresa-que-demuestra-el-teson-del-pueblo-hispano-en-wisconsin-y-los-estados-unidos/

La doctora venezolana que orienta a la comunidad Latina para prevenir el alzheimer:

Doctora Mora Pinzón y un paciente

El trabajo de la doctora Mora Pinzón es mejorar los servicios que las personas con Alzheimer reciben a través de la investigación “involucramos a las personas latinas en investigación, para asegurarnos que los resultados de nuestro trabajo respondan preguntas y necesidades de nuestra comunidad”.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/alzheimer-el-enemigo-silencioso-que-esta-sepultando-los-recuerdos-de-los-latinos/

Gracia Rodríguez: Oficial de Policía Líder de Amigos en Azul:

Gracia Rodriguez detective de la policía de Madison

Gracia, es detective de la policía de Madison y es miembro encargado de Amigos en Azul, cuya misión es realizar eventos en la comunidad Latina junto con sus colegas oficiales de policía para los niños en especial; como el evento de fútbol del sábado 26 de agosto en Leopold Elementary School de Madison

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/gracia-rodriguez-oficial-de-policia-lider-de-amigos-en-azul/

La oficina del Servicio Postal de los Estados Unidos en Madison cuenta con un universo de oportunidades para Latinos que quieran trabajar:

Johny García

Pensar en conseguir un trabajo y despegar en Estados Unidos no es tarea fácil. Muchos luchan por superar la barrera del idioma y adaptarse a todo lo que conlleva estar inmersos en una nueva cultura. Algunos fracasan en su intento, pero otros como Johny García salen victoriosos y encuentran empleo en puestos que ni siquiera esperaríamos a tener en nuestro propio país.

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/la-oficina-del-servicio-postal-de-los-estados-unidos-en-madison-cuenta-con-un-universo-de-oportunidades-para-latinos-que-quieran-trabajar/

Raul Silva, de Torreón Coahuila y dirige el equipo “Santa Maria”.

Raul Silva manager del equipo Santa Maria

El motivo por el cual le gusta fomentar el deporte es para que la niñez y los jóvenes se dediquen al deporte en sus diversas manifestaciones al margen de malos hábitos y los vicios para que tengan un mejor futuro

Reviva la historia en el siguiente link: https://wisconsinlcnews.com/raul-silva-es-un-apasionado-del-futbol-y-dirige-el-equipo-santa-maria/

Otros super heroes que siguen dejando huella:

